Studiu: Inima mărită de trei ori la tinerii care duc o viață sedentară

Probabil că toată lumea știe că un stil de viață sedentar poate provoca multe afecțiuni, crescând riscul de boli cardiovasculare. Cu toate acestea, nu sunt mulți care reflectă asupra faptului că aceste comportamente sedentare au efecte negative nu numai la adulți, ci și la tineri, care conform celor mai recente rapoarte și ghiduri ale Organizației Mondiale a Sănătății nu desfășoară suficientă activitate fizică în cele 80% din cazuri.

Acest lucru poate duce la o serie de consecințe încă din adolescență, așa cum este documentat de rezultatele unor noi cercetări tocmai publicate în Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, care arată o creștere semnificativă a dimensiunii inimii la tinerii care, în medie, petrec 8 ore pe zi stând.

Efectele unui stil de viață sedentar asupra sănătății inimii la tineri

Noul studiu, condus de cercetători de la Universitățile din Briston și Exeter (Marea Britanie), în colaborare cu Universitatea din Finlanda de Est, s-a bazat pe datele culese în Avon Longitudinal Study of Parents and Children, cunoscut și sub numele de Copiii anilor 90, un studiu care a implicat copii născuți între 1991 și 1992 în regiunea Avon, Anglia.

Sondajul, în special, a inclus 530 de băieți de 17 ani pentru care cercetătorii au avut un set cuprinzător de măsurători.

Analiza a arătat că tinerii care au petrecut aproape 8 ore pe zi stând au avut în medie o creștere de trei ori a masei ventriculare stângi, în comparație cu colegii lor care au efectuat aproximativ 49 de minute de activitate fizică moderată până la intenză, în fiecare zi.

Este important de notat că activitatea fizică ușoară nu a fost asociată cu o creștere a masei inimii, ci cu o funcție cardiacă mai bună, estimată de funcția diastolică a ventriculului stâng, potrivit Fanpage.

Masa ventriculară stângă mai mare, care indică o inimă mărită sau hipertrofică, și scăderea funcției ventriculare stângi, care indică o scădere a funcției cardiace, pot duce, combinate sau independent, la un risc crescut de insuficiență cardiacă, infarct miocardic, accident vascular cerebral și moarte cardiovasculară prematură.

Prin urmare, experții în sănătate publică, factorii de decizie în domeniul sănătății, administratorii și profesorii de liceu, pediatrii și profesioniștii din domeniul sănătății sunt încurajați să faciliteze participarea adolescenților la activități fizice pentru a permite o inimă sănătoasă.

