”Șmen pe față”. Un profesor dă de pământ cu ”producătorii locali”. Prețuri halucinante în piață la produsele românești

Profesorul Adrian Hatos, fost senator PNL, a scris, pe Facebook, despre prețurile întâlnite în piață, de la producătorii locali, comparativ cu cele ale produselor de import, întrebându-se dacă vorbim despre ”patriotism economic și susținerea producătorilor locali sau șmen pe față?”.

”Mă duc în Piața Decebal și îmi pică fața la lada cu cartofi noi albi lustruiți. Nu pentru cât de bine luceau, ci pentru preț: cartofi noi România, cat I-a, 25 lei/kg.

Alung imaginea și merg un pic mai încolo: cartofi noi Egipt (tot spălați până la luciu), un pic mai mari: 8 lei/kg.

Totul mi se pare o glumă proastă, așa că până la urmă am luat cartofii noi de la Lidl - 14 lei punga de 3 kg, de la ceva producător din Timiș. Bine, s-ar putea să fie tot din Egipt, cine poate garanta, dar chiar mai contează? Aparent, patriotismul vinde bine” notează profesorul, pe Facebook.

Acesta a fost susținut și de alți internauți, care au atras atenția că piețele românești sunt ocupate de așa-ziși țărani, care, de fapt, ar cumpăra produsele en-gros și le-ar vinde ca produs românesc.

Am fost sâmbătă în piață, că-mi mai trebuia puțină verdeață pentru masa de Paște. Orice legătură de verdeață era 5 lei. Iau, ce să fac, ajuns acasă îmi pică ochii pe pliantul unui magazin străin, rău și jecmănitor evident, care vindea verdeața cu 2 lei legătură și aveau deschis sâmbătă pana la 6 (18:00 n.r), când deja în piață ar fi fost pustiu. Prost sunt eu că nu m-am dus din start în magazin, să mă jupoaie multinaționala cea rea. Și cu siguranță tot românească era verdeața, că doar nu aduceau pătrunjelul din Spania. Tot în piață, roșiile românești de la 25-30 în sus, roșiile cherry de import, 8-10 lei și gustoase, că am luat. O să iau și românești când or ajunge la 3 lei” notează un alt internaut.

Lansăm o provocare pentru cititorii DCNews. Scrieți-ne pe adresa redacției, [email protected], de unde vă faceți cumpărăturile și experiențele dvs. în marile magazine sau în piețe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News