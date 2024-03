Silvestru Șoșoacă o lasă pe Diana fără nume! Soțul i-a dezvăluit secretul: Doarme cu așa ceva sub pernă

'Nu va rămâne cu numele Diana Șoșoacă. Eu am cunoscut-o ca fiind Diana Macovei, avocata Diana Macovei. Prin urmare, avocat Diana Macovei o las. Zilele acestea ar fi trebuit să depun actele de divorț. Mâine merg, din nou, la echipa de avocați. Este un proces dificil și pentru asta necesită atenție și lucru intens. Deoarece am stat în spatele Dianei toți au avut impresia că ea a fost vioara întâi, dar nu! Diana era doar portavocea, vioara întâi eram eu! Eu am ținut legătura cu toți oamenii!', a spus Silvestru Șoșoacă, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, la România TV.

'Și pe volan se răzbună câteodată'

'Diana este o fire colerică. Vă dați seama că și pe volan se răzbună câteodată. Da, se merge tare! Adică nu știu care conducător auto din România nu încalcă regulile de circulație (...) Ar fi putut să vină mulți oameni de afaceri să suțină partidul, dar Diana i-a refuzat pe toți. Nu am înțeles de ce. Aici era unul dintre punctele divergente dintre noi doi. Ea dorea să fie o mișcare civică, iar eu chiar doream să fac un partid serios. Ne-am tot luptat, ne-am tot chinuit prin casă până am ajuns doi dușmani. Iată, acum, de 5 săptămâni lucrurile au luat o turnură publică. E jenant și efectiv distructiv pentru partid. Partidul SOS România a intrat sub 5% (...) Necazul este că Diana Iovanovici și, din păcate, încă poartă numele Șoșoacă e ca un copil mic ce se bucură de orice idee nouă ce i-o servește cineva din preajmă.', a zis Silvestru Șoșoacă.

'Să sperăm că așa o va chema cât de curând.'

'Ștampila de la partidul SOS este la Diana sub pernă. Doarme cu ea sub pernă, dar și cu pixul care semnează ca președinte. Diana e o maniacă de control, speriată că cineva poate să îi ia cineva vreodată partidul, dar va muri cu tot cu partid. Anul acesta este ultimul partid electoral pentru Diana Macovei. Să sperăm că așa o va chema cât de curând. Eu nu mai cred în ea, în șansele ei electorale. Eu, acum 4 ani, am avut 'inteligența' să o las pe ea să candideze la Senat și eu să nu merg pe liste la Camera Deputaților. Și, uite, așa ne-am pricopsit cu cel mai celebru senator din istoria ultimilor 34 de ani.', a zis Șoșoacă.

'Diana are multe lanțuri'

'Diana are multe lanțuri, dar nu doar la Buftea unde merge. Cu siguranță sunt și acum în jurul ei instructori MISA, agenți și foarte mulți oameni de care ar trebui să se scape de ceva vreme. De fapt, ea este o prizonieră a lor, e manevrată din toate părțile. Diana nu m-a ascultat să curețe partidul. Au manevrat-o atât de puternic încât au convins-o, obligat-o să ne și despărțim, să întrerupă orice fel de relație cu mine. Nu este de glumă pentru că se sparge un partid mare, frumos, pe care îl construisem amândoi. Și, uite, că ne trezim poate la sub 3%, scor electoral.', a zis Șoșoacă.

'A ajuns senator al României doar cu sfaturile mele.'

'De familie nu îmi pare rău. Să știți că oamenii politici au o viață foarte complicată, dorm puțin și se văd puțin cu familia. Tot timpul sunt agitați, stresați, în gardă să nu fie atacați. Și când revii acasă uiți să îți dai jos haina politicianului și să devii soț/soție. Și așa ajungi să te cerți cu cei din casă. Aș fi vrut respect din partea ei pentru mine. Dacă ar fi avut respect pentru cuvântul soț, sunt al 3-lea soț din viața ei, am fi putut să trecem cu bine anul acesta electoral. Când am luat-o era o altfel de persoană, era amabilă, caldă, iubitoare, nici pomeneală cu Diana Iovanovici Șoșoacă de azi. Mă asculta în totalitate. Nu mă contrazicea. A ajuns senator al României doar cu sfaturile mele. Nu avea echipe de PR sau agenți infiltrați. Eu i-am fost mamă, tată și mai aveam un pic și intram în pușcărie.'

'Diana e un fel de vedetă, vedetă la Țuțurigă TV'

'Diana e un fel de vedetă, vedetă la Țuțurigă TV. Atâta poate! Eu am început să nasc un lider pentru România, dar, dacă toată lumea ne-a înconjurat-o și a ajuns vai de ea. Îmi e milă de ea! În curând, și poporului român îi era milă și o va elimina din politică!', a mai spus SIlvestru Șoșoacă, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, la România TV.

