Secretul longevității a fost dezvăluit: 45 de minute sunt suficiente. Nu este vorba despre sport

Nimeni nu vrea să pună la îndoială aceste practici absolut virtuoase, precum exercițiile fizice și alimentația sănătoasă, dar răspunsul care vine din diverse studii este altul.

Este vorba de artă. 30-45 de minute de practică artistică pe zi ar fi suficiente pentru a combate atât problemele fizice, cât și cele psihice, câștigând până la 10 ani de viață.

Acest lucru este declarat de profesorul Susan Magsamen, director executiv al International Arts Minds Laboratory, Center for Applied Neuroesthetics la John Hopkins University School of Medicine, și coautor cu Ivy Ross, vicepreședinte Hardware Design la Google, al cărții Your Brain on Art.

Studiile acestora arată că angajarea într-o activitate artistică timp de aproximativ 45 de minute este utilă pentru reducerea nivelului de cortizol, hormonul stresului, ajutând la o viață mai fericită și mai sănătoasă, potrivit Supereva.

Este impresionant să citești în lucrarea cercetătorului că, de exemplu, un bărbat cu Alzheimer, după ce a ascultat un playlist cu cântece pe care le-a iubit, și-a putut recunoaște fiul pentru prima dată în 10 ani.

Potrivit autorului, scopul trebuie să fie acela de a face din activitatea artistică un obicei zilnic.

Nu contează ce activitate alegeți: orice, de la cântat, la citirea poeziei care vă place, sau la pictat sau, de ce nu... tricotatul, chiar și în compania altor oameni, pentru a crea conexiuni sociale mai puternice. Această activitate în special ar ajuta la menținerea concentrării, la reducerea anxietății și la gestionarea stresului.

De asemenea, este grozav să colorezi, să mirosi un parfum pe care îl iubești și să te cufunzi într-o expoziție interactivă. De fapt, acest format rupe granițele dintre artă și spectator, implicând toate simțurile și creând reacții emoționale care favorizează învățarea și memoria.

În concluzie, a avea o viață culturală intensă poate ajuta la combaterea stresului și a anxietății în momentele deosebit de dificile iar acest lucru ar putea să mărească speranța de viață.

Pictura, fotografiatul, jocul sunt activități pline de satisfacție care îmbunătățesc utilizarea timpului liber, capacitatea de a relaționa cu ceilalți și de a exprima emoțiile cu limbaje care mișcă factorii emoționali, psihologici și sociali.

