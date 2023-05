Salamul de Sibiu este primul produs românesc aprobat în magazinele din SUA

Producătorii români de salam de Sibiu și alte produse din carne de porc vor putea exporta și pe piața din SUA, în anumite condiții, după ce autoritățile americane de siguranță alimentară au stabilit că standardele legale în domeniu, din România, corespund exigențelor din Statele Unite.

Salamul de Sibiu este un salam crud-uscat, realizat din carne de porc provenită de la porci ajunși la maturitate și din slănină tare. Există surse care atestă că acest produs a început să fie fabricat de către de italianul Filippo Dozzi, la Sinaia, în 1910. La începutul acestei săptămâni, producătorul de mezeluri Cris-Tim, fondat de Radu și Cristina Timiș, a anunțat și el că autoritățile americane au dat undă verde pentru salamul de Sibiu IGP – indicație geografică protejată. „Ne bucurăm că salamul de Sibiu și alte produse românești din carne de porc vor ajunge în Statele Unite. Recent, Serviciul de Inspecție și Siguranță Alimentară (Food Safety and Inspection Service – FSIS) al U.S. Department of Agriculture a stabilit că legile, reglementările și sistemul de inspecție pentru siguranța alimentelor din România ating un nivel de protecție echivalent cu cel aplicat pe plan intern în Statele Unite, restabilind astfel eligibilitatea României de a exporta în SUA produse din carne de porc provenite din unități românești certificate” – a scris, pe Facebook, Ambasada SUA la București.

Pe site-ul oficial al FSIS se arată că sunt permise, în anumite condiții, importurile pe piața din SUA a anumitor produse din carne de porc din România, însă există și unele restricții care țin de protecția împotrova pestei porcine, în condițiile prezenței acestei boli care afectează suinele, pe teritoriul României.

Reamintim că, din anul 2016, produsul „Salam de Sibiu” este protejat ca brand românesc, de Uniunea Europeană, prin sistemul de denumire de indicație geografică protejată.

