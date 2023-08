S-a născut girafa fără pete, unică în lume

Girafa s-a născut pe 31 iulie și are o culoare maro uniformă, lipsită de petele distinctive pentru care sunt cunoscute girafele, scrie The Guardian. Chiar dacă este pui, are deja 6 metri înălțime şi... niciun alt "defect" din naştere. Momentan, se află în grija mamei ei și a personalului grădinii zoologice şi are parte de toată atenţia celor din jur.

Reprezentanții grădinii zoologice Brights consideră că girafa este un exemplar unicat, având în vedere că foarte rar aceste animale se nasc fără pete, acestea servind în primul rând la camuflaj în sălbăticie. De asemenea, sub pielea de sub pete se găsesc vase de sânge care permite girafelor să elibereze căldură, ceea ce le asigură o formă de reglare termică.

Fiecare girafă, cu excepția noului născut din Tennessee, are un model unic de pete, iar cercetătorii cred că aceste modele sunt moștenite de la mamele lor. Petele girafelor sunt ca amprentele din buricele degetelor la oameni: diferă de la un exemplar la altul.

Grădina zoologică Brights speră că nașterea acestei girafe va atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă specia. Ar putea fi emblema pentru multe campanii de conştientizare pe probleme care vizează reducerea habitatului din Africa, dar și braconajul. „Populațiile sălbatice de girafe se îndreaptă în tăcere spre dispariție. 40% din populația de girafe sălbatice a dispărut în doar ultimele trei decenii”, a declarat fondatorul grădinii zoologice Brights, Tony Bright.

Grădina zoologică a anunțat şi un concurs pentru alegerea unui nume pentru noua girafă. Dintre variante fac parte nume ca: Kipekee, care înseamnă „unic” în swahili; Firayali, care înseamnă neobișnuit; Shakiri, care înseamnă „cea mai frumoasă” şi Jamella, care este „frumusețe rară”.

Iată cum arată puiul de girafă:

