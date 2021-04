Revenirea economiei României, legată de ritmul de vaccinare. Leonardo Badea (BNR): Creștere mai rapidă

Totodată, Leonardo Badea a explicat că România nu își permite o redeschidere mai târzie a economiei față de alte țări pentru că acest lucru ne-ar plasa în defensivă pe piața financiară internațională. Pe măsură ce alte țări se redeschid total înaintea României, țara noastră ar pierde investitori, respectiv bani.

"Sigur, capacitatea de refacere a economiei depinde de viteza cu care reușim să ajungem la imunitate colectivă prin vaccinare. Asta este o chestiune care se știe la nivel internațional. Așadar, trebuie să nu ne mulțumim cu acest timp de vaccinare, care este situat la mică distanță în urma mediei europene și ar fi bine în beneficiul redresării economiei românești dacă am reuși să ne plasăm printre primele țări europene ca proporție a populației vaccinate și chiar arătând performanțe mult mai bune. Sunt țări care au performanțe foarte bune, precum SUA, Israel, Marea Britanie. Competiția pentru a ajunge cât mai curând la o imunizare colectivă este foarte importantă pentru revenirea economiei și avantajul ar fi că am putea avea o creștere economică mai rapidă și mai sustenabilă, că vom cheltui mai puține resurse publice pentru a combate efectele negative ale pandemiei, în contextul în care bugetul este și așa supus unei presiuni mari, iar datoria publică a crescut deja semnificativ.

O deschidere mai rapidă al economiei ne-ar oferi inclusiv avantaje în comerțul exterior și ne-ar consolida poziția pe harta investitorilor străini, de finanțarea cărora avem mare nevoie pentru dezvoltarea, modernizarea și transformarea economiei pentru atenuarea actualelor vulnerabilități structurale. E adevărat că nu ne permitem să rămânem în urmă prin comparație cu ceilalți parteneri regionali pentru că acest lucru ne-ar slăbi poziția competitivă în raport cu partenerii comerciali externi și ne-ar plasa în defensivă pe piețele financiare internaționale. Ne-ar expune la eventuale rebalansări de capitaluri, în defavoarea noastră, față de țări care vor obţine imunizarea colectivă mai rapid, vor redeschide economia și vor atrage investițiile". a declarat Leonardo Badea, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Reamintim că Guvernul a anunțat deja o posibilă relaxare a restricțiilor începând cu 1 iunie, dacă vor fi vaccinate 10 milioane de români.

