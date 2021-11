Redeschidere școli. Sorin Cîmpeanu: ”Sunt localităţi unde nici nu s-a auzit de Covid sau vaccin”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, vrea ca unitățile de învățământ să fie redeschise în localitățile cu incidență sub trei la mia de locuitori și în instituțiile unde profesorii nu s-au vaccinat în proporție de peste 60%.

”Am propus deschiderea școlilor acolo unde rata de infectare e sub trei la mie. Sunt localități unde nici nu s-a auzit de Covid, unde nu există nici internet și nici de vaccinare nu au prea auzit. Nu e corect să-i condamni la învățământ online, având rată de infectare poate chiar zero absolut. Nu a fost luat în considerare. Am pus trei întrebări, prima, dacă se poate face testarea la domiciliu. (…) A doua întrebare a fost: E nevoie de acordul părinților pentru testarea copiilor? A treia întrebare a fost la fel simplă: Instrucțiunea se referă la elevi. Întrebarea este, cu preșcolarii mai facem ceva?”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Victor Negrescu a solicitat intervenția UE pentru a proteja dreptul la educație al copiilor din România

Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură, Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, intervenția UE pentru a proteja dreptul la educație al copiilor din România în contextul în care aproximativ 40% dintre școli rămân închise din cauza pandemiei.

“Pandemia a arătat că în fața unor provocări comune este nevoie de un răspuns unitar. Din păcate, lipsa unor mecanisme europene a făcut ca milioane de elevi să nu aibă acces la școală, cum este în prezent cazul multor copii din România, unde 40% dintre școli încă sunt închise. Uniunea Europeană trebuie să intervină atunci când dreptul la educație nu este respectat!” a declarat eurodeputatul social democrat.

Europarlamentarul român a solicitat cu această ocazie elaborarea unei politici comune în materie de educație și implementarea rapidă a Zonei Europene a Educației.

“Europa are nevoie de o politică comună în materie de educație pentru a reduce decalajele existente între statele membre și a ne asigura că toți copii au acces la educație de calitate. (…) De aceea, avem nevoie rapid de o Zonă Europeană a Educației pentru a face din Europa un lider în materie dar și un spațiu în care studiile sunt recunoscute, profesorii sunt sprijiniți, inegalitățile sociale sunt corectate si partenerii sociali sunt respectați și inegalitățile sociale sunt corectate. Astfel s-ar crea premizele pentru un Plan European pentru Educație și un buget european dedicat care să asigure investiții suplimentare pentru dezvoltarea competențelor. Este timpul să prioritizăm educația pe agenda europeană!” a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

