Reactorului 1 de la Cernavodă a obținut acordul de mediu pentru modernizare 

'Astăzi, în ședința de Guvern, am obținut acordul de mediu pentru două proiecte esențiale pentru viitorul energetic al României: modernizarea Reactorului 1 de la Cernavodă; extinderea capacității de stocare pentru combustibilul ars (DICA - MACSTOR 400). Ce înseamnă concret? Reactorul 1 de la Cernavodă va funcționa în siguranță încă 30 de ani. 700 MW de energie stabilă, curată și produsă în România. În plus, evităm emisia a 5 milioane de tone de CO2‚ în fiecare an. Un câștig real pentru aerul pe care îl respirăm și pentru angajamentele climatice ale României', a scris ministrul, luni, pe pagina sa de Facebook.



Reactorul Unității 1 de la Cernavodă asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică a României. 'Cu el retehnologizat, vom avea o ancoră energetică solidă pentru următoarele decenii. Menținem o sursă de energie stabilă care înseamnă siguranță pentru rețea, continuitate pentru economie și facturi mai protejate pentru români', a subliniat sursa citată.



Centrala nucleară (CNE) Sucursala Cernavodă exploatează două unități nucleare CANDU, printre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și este în curs de realizare a unui ciclu integrat al combustibilului prin achiziționarea unei linii de prelucrare a concentratului de uraniu, pentru a sprijini proiectele de investiții pe termen lung ale companiei.



Nuclearelectrica are ca domenii de activitate producerea de energie electrică, termică și de combustibil nuclear. Societatea funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar alți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013, potrivit Agerpres.

