Radu Tudor, după imaginile de la Foișor: Cine are creier respinge această mizerabilă manipulare ce vrea sa deruteze opinia publică

”De 3 saptamani creste constant numărul cazurilor grave la ATI. S-au umplut și saloanele UPU, devenite sali ad hoc de oxigenare si intubare. Stau salvarile și câte 6 ore în fața spitalelor, pentru ca nu există loc pentru pacienții care se sufocă. Au reînceput să zboare avioanele militare cu pacienți în stare gravă dintr-un oraș în altul.

Pe scurt, o situație dramatică, fără nici o exagerare. Manageri de spitale si șefi de ATI striga de o lună la Ministerul Sanatatii sa creasca urgent capacitatea ATI in spitale. Nu-i aude nimeni. Horcaitul celor disperati dupa o gura de aer e acoperit de tacerea asurzitoare a Ministerului Sănătății. Dar și de urletele isteric-irationale gen "jos masca" si "medicii sunt criminali".Disperarea medicilor anti-COVID atinge azi un prag extrem de periculos. Președintele, premierul, ministrul sănătății nu par sa-l conștientizeze.Cand esti disperat, faci greseli. Cum este cea cu bolnavii in strada la Foișor. Nu au ce cauta in strada, trebuiau transferati organizat, cu ambulanțe, sub coordonarea directă a Ministerului Sănătății, căruia acesti bolnavi îi platesc anual taxe. Asa scrie : taxa de sanatate. Nu taxa de impins targa pe trotuar.

Situatia COVID e gravissima, iar incompetenta si haosul din Ministerul Sănătății o transforma intr-o bomba socială. Stiu ca se încearcă din rasputeri diversiunea uriașă a mutarii atenției și responsabilitatii către alte persoane și entități decat ministrul sănătății și ministerul sau. Cine are creier, din start respinge această mizerabilă manipulare ce vrea sa deruteze opinia publică. Si nu uitati : se numeste Ministerul SĂNĂTĂȚII, da?”, a scris Radu Tudor pe Facebook.

Spitalul Clinic de Ortopedie Foişor, spital pentru tratarea cazurilor de COVID

Spitalul Clinic de Ortopedie Foişor va deveni spital pentru tratarea cazurilor de COVID având în vedere necesarul de paturi de terapie intensivă, iar o parte dintre pacienţii operaţi în ultimele zile sunt transferaţi în cursul acestei seri la alte spitale cu ambulanţe sau maşini personale.

Conform imaginilor transmise în direct de televiziunile de ştiri de la faţa locului, unii dintre cele câteva zeci de pacienţi transferaţi şi rude ale acestora şi-au exprimat nemulţumirea faţă de faptul că sunt transferaţi în cursul serii. La poarta spitalului au venit să protesteze şi unele persoane recunoscute pentru participarea la protestele împotriva restricţiilor din ultima perioadă, iar în zonă asigură ordinea echipaje de jandarmi şi poliţişti.