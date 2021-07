"Nu am pornit de la zero, ci de la minus foarte mult"

"În 2001, m-am mutat în Sinaia și acolo am deschis prima cârciumă, primul pub - Old Nick Pub - care a durat până acum 3 ani. 17 ani a fost cârciuma unde foarte multă lume s-a distrat. În 17 ani, foarte mulţi corporatişti au trecut pe acolo. Însă nu a fost brandul care m-a făcut să fiu foarte cunoscut, ci cu tot alt brand, în zona de cafea. Eu eram prezent şi în Bucureşti, din 2011, în Piaţa Lahovari, dar business-urile nu au mers cum am vrut şi, în 2014, eram pe marginea prăpastiei.

Ai spus că am pornit un business de la zero. Nu l-am pornit de la zero, ci de la minus foarte mult pentru că întregul meu business era destul de avariat în acea perioadă şi, pe Valea Prahovei, Sinaia, fusese o perioadă în renovare, doi ani de zile a fost închis. În 2014, nu ştiam ce am să fac mai departe, nu aveam alte afaceri în alte domenii. Atunci, am gândit-o un pic mai altfel şi am vrut să experimentez altceva şi aşa a venit business-ul acesta ( n.r. 5 to go) Am studiat, în 2014, şi era clar că venea trendul ăsta to go", a spus Radu Savopol, în emisiunea Interviuri care inspiră, prezentată de Claudia Țapardel, la DCNews TV.

"Am început primul business într-un garaj"

"Am început primul business într-un garaj, care era anexa spaţiului unde aveam cârciuma din Piaţa Lahovari, un spaţiu de 12 m pătraţi, în care fusese un minimarket, dar odată cu expansiunea lanţurilor internaţionale s-a închis şi proprietara clădiri mi-a spus "Radu, ia-l tu că au plecat chiriaşii de acolo". Mi-am schimbat de multe ori conceptul acolo. Au fost multe discuţii cu oameni carea lucrau în industrie, oameni care ştiau aspecte din industria cafelei. La un moment dat, s-a pus problema "dar de ce nu creezi un concept mai simplu de to go?". Primele schiţe pe care le am erau cu totul şi cu totul alt brand. Pe 7 ianuarie 2015, am deschis. Ţin mint şi acum, am făcut o vânzare de 375 de lei. Era groaznic afară.

Un aspect care a fost important, care poate e banal acum, a fost faptul că am fost printre primele locaţii care am insistat şi am avut mari probleme cu angajaţii să deschidem la 7 dimineaţa. Erau multe care se deschideau la 8.00 - 8.30 şi faptul că am deschis la 7.00 a contat foarte mult în dezvoltarea business-ului. Dacă chemi personalul la 8.00, 100% deschizi la 8.15 - 8.30, până vin, până pornesc espressorul, până pornesc cuptorul. Personalul vine la 6.30 - 6.45. 90% din locaţiile noastre se deschid la ora 7.00. Mai sunt câteva care se deschid la 6.00. Cred că am investit până în 10.000 de euro, în amenajare, în aparatură (n.r. primul 5 to go)", a mai spus Radu Savapol.