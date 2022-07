Protestatar, fost consilier al lui Vlad Voiculescu, laude pentru Nicușor Dan: „Am făcut duș cu apă rece. Nu am înjurat și nu m-am supărat”. Poate părea ironie, dar nu este

Ați putea crede că este un mesaj ironic, dar nu. Este un mesaj real de mulțumire. Marian Rădună îi mulțumește lui Nicușor Dan pentru că a fost anunțat că nu va fi apă caldă.

„Astăzi am făcut dus cu apa rece. Nu am înjurat și nu m-am supărat pentru că am fost anunțat cu câteva zile înainte și era lucrarea programată în aplicatie. Știm că avem nevoie de lucrări la rețea. Faptul că ești anunțat arată că există organizare și un plan. Bravo Nicușor Dan!”, a scris fostul consilier al lui Vlad Voiculescu pe Facebook.

Cum era de așteptat, internauții au reacționat la acest mesaj și i-au scris că, poate, mai rezonabil ar fi să înlocuiască acel „bravo” cu celebra plăcuță suedeză.

Alte comentarii au fost:

„Trăiască Nicușor, ce repede te înveți cu răul, e bine ca ti se pare normal intr o capitala europeană și te mulțumești cu un anunț”,

„Carevasăzică ai făcut dus cu apa rece, dar pentru ca ai fost anuntat te bucuri. Excelent. Pai sa-l rogi pe primarul tau cel drag sa mai ia apa calda mai des cu conditia sa-i anunțe pe oameni înainte. Bravo Raduna!”,

„In principiu daca iti taie apa calda pentru o luna, dar te anunta inainte esti ok”.

Și restul comentariilor au fost în același sens, al mirării.

Pentru cei care nu știu, Marian Rădună a fost consilierul lui Vlad Voiculescu pe vremea când acesta era ministru al Sănătății. În plus, Marian Rădună este reprezentantul asociației Geeks for Democracy. Acest ONG a fost înființat de Cătălin Teniță care e parlamentar USR.

Ești un tânăr care vrea să plece de la părinți și să stea în propriul apartament? Ți s-a mărit familia și vrei o camera în plus? Ai venit la studii sau la muncă în capitală și stai cu chirie? Nicușor Dan s-a îngrijit să umfle prețul apartamentelor, să-ți crească chiria și să facă imposibilă renovarea sau extinderea casei.

Dacă proiectul pus în dezbatere de Primăria Generală va trece de Consiliu, în 8 august 2022 piața imobiliară sare în aer. Cei care au acum de vânzare apartamente noi, dar și proprietarii apartamentelor vechi propuse spre vânzare sau închiriere pot să-i mulțumească primarului general, care le face un mare serviciu, pe banii altora. Prețurile, spun experții, s-ar putea dubla, sărind de la 1500 la 3000 de euro/mp, fiindcă Nicușor oprește orice construcție în București. Corespunzător, cresc prețul apartamentelor vechi și chiriile. În viitorii doi-trei, ani nu se mai poate construi nimic în oraș, dar nici repara sau extinde construcții existente, deci oferta va scădea dramatic, timp în care cererea rămâne neacoperită.

Nicușor Dan încearcă să treacă prin Consiliul general o modificare a Regulamentului Local de Urbanism care să aducă un beneficiu imobiliariștilor care au proiectele finalizate sau aproape de finalizare, dar nu au reușit încă să-și vândă apartamentele.

”Abrogarea” care îți crește chiria sau prețul apartamentului

Modificarea RLU propusă este abrogarea pct. 4.3. din RLU aferent PUG - în forma prevăzută la Art. I din HCGMB nr. 566/2019, adică abrogarea prevederii că fiecare PUZ aprobat se preia ca derogare și se implementează în PUG, însă cu limitarea CUT la valoarea maximă 4. Practic, se urmărește să facă ineficiente juridic și urbanistic toate PUZ-urile care aveau perioada de valabilitate precizată de 5 ani, iar pe celelalte să poată fi denunțate ca nelegale pentru lipsa precizării unei perioade de valabilitate (raportat la art.56 alin.4 din Legea nr. 350/2001). Modificarea propusă de Nicușor Dan poate fi atacată în Justiție, deoarece contravine Legii 350/2001 și Legii 24/2000, de tehnică legislativă, art. 64, alin 1 și 3. Abrogarea nu poate fi decât definitivă. Dacă PUZ au abrogat PUG prin aprobarea lor, acest fapt este definitive. E un principiu de drept, iar ele fac parte integrantă din PUG

Ce înseamnă toate aceste chichițe juridice, cu care primarul general s-a familiarizat în perioada când și-a făcut o meserie din hărțuirea investitorilor care nu-i conveneau? De fapt, Nicușor Dan încearcă să treacă prin Consiliu o hotărâre prin care se dorește lipsirea de eficiență a tuturor hotărârilor acestui Consiliu de aprobare a PUZ aflate în termen de valabilitate.

În loc să le mai atace în instanță sau să întreprindă alte demersuri pentru blocarea obiectivelor de investiții publice și private, primarul general încearcă eliminarea planurilor de urbanism care fundamentează aceste investiții. PUG București din anul 2000 prevede pentru mai mult de 2/3 din teritoriul Capitalei obligația aprobării unui PUZ în vederea obținerii autorizației de construire. În zonele de tip C (centrale), L1c (fostele zone agricole de la periferie), A (industriale), nici măcar un gard nou nu se poate construi fără PUZ. Din dorința de a bloca construirea a câtorva blocuri de locuințe care nu-i convin primarului general, se blochează de fapt zeci și sute de proiecte de construire de case individuale, extinderi de case, mici blocuri, pasaje, parcări publice.

Tot acest joc va fi achitat, lunar, în ziua chiriei, sau la salariu, când vine rata creditului, de tinerii entuziaști care l-au votat pe edil.

