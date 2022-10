Producția de telefoane Apple ar putea scădea cu 30%, din cauza focarului de Covid-19 la fabrica Foxconn din China

Grupul taiwanez Foxconn, care gestionează uzina de la Zhengzhou, din centrul Chinei, lucrează la creşterea producţiei la o altă uzină din China, amplasată la Shenzhen, pentru a recupera o parte din producţia pierdută la Zhengzhou, a dezvăluit sursa care a dorit să îşi păstreze anonimatul.



Uzina Foxconn de la Zhengzhou, unde lucrează aproximativ 200.000 de persoane, s-a confruntat cu un val de nemulţumiri din partea angajaţilor, ca urmare a măsurilor stricte introduse pentru a limita răspândirea virusului COVID-19, mai mulţi angajaţi părăsind locaţia în cursul week-end-ului.



Impactul posibil asupra producţiei de telefoane iPhone vine într-o perioadă care în mod tradiţional este una aglomerată pentru producătorii de echipamente electronice, înaintea sărbătorilor de sfârşit de an, precum şi un moment al anului foarte important pentru comercianţi pentru Apple.



Grupul Foxconn, cunoscut şi sub denumirea de Hon Hai Technology Group, a subliniat duminică faptul că lucrează să readucă situaţia sub control şi a adăugat că va coordona producţia realizată la alte uzine pentru a reduce orice impact potenţial.



Foxconn este cel mai mare producător mondial de produse electronice pe bază de contract pentru firme precum Apple, Hewlett Packard şi Dell. Compania taiwaneză este renumită în special pentru că asamblează telefoanele iPhone pentru Apple. Potrivit analiştilor de la firma Fubon Research, Foxconn produce aproximativ 70% din telefoanele iPhone vândute la nivel mondial, produs care la rândul său este responsabil pentru 45% din veniturile firmei taiwaneze. Foxconn produce telefoane iPhone şi în India dar uzina de la Zhengzhou este responsabilă pentru cea mai mare parte a producţiei globale.



Potrivit politicilor zero-Covid-19 introduse de autorităţile chineze, localităţile trebuie să acţioneze rapid pentru a combate focarele de coronavirus, cu măsuri precum carantine complete. Uzinele din zonele afectate pot să continue să funcţioneze cu condiţia să opereze pe baza unui sistem de tip "buclă închisă", în cadrul căruia angajaţii trăiesc şi muncesc în perimetrul uzinei.

Focar de Covid-19 la fabrica Apple din China. Muncitorii au fugit de frică să nu rămână carantinați cu forța

Muncitorii au evadat din cea mai mare fabrică de asamblare iPhone a Apple din China, după ce un focar de Covid a forțat personalul să se închidă la locul de muncă.

Un videoclip distribuit online a arătat aproximativ 10 oameni sărind un gard în afara fabricii Foxconn, din orașul Zhengzhou, notează BBC.

Chinezii și întreprinderile continuă să se confrunte cu politica rigidă zero-Covid a președintelui Xi Jinping.

Nu este clar câte cazuri de Covid au fost identificate în fabrică.

Cu toate acestea, în ultima săptămână, Zhengzhou, capitala provinciei Henan din China, a raportat 167 de infecții cu transmitere locală - în creștere față de cele 97 înregistrate săptămâna anterioară, potrivit agenției de presă Reuters.

Ca urmare, orașul de aproximativ 10 milioane de locuitori a fost parțial blocat, deoarece China continuă să folosească măsuri stricte de lockdown pentru a face față Covid.

Foxconn, care acționează ca furnizor pentru Apple, are sute de mii de lucrători în complexul său Zhengzhou și nu a furnizat un număr oficial al numărului de persoane infectate.

Compania din Taiwan a susținut duminică că nu va împiedica lucrătorii să plece.

Cu toate acestea, în imaginile distribuite pe rețelele de socializare chineze și de corespondentul BBC pentru China, Stephen McDonnell, se presupune că muncitorii au fost filmați evadând de pe teren, în încercarea de a evita să fie prinși în transportul public.

Lucrătorii au susținut, de asemenea, că zona din jurul fabricii a fost închisă zile întregi, lucrătorii cu Covid-pozitivi fiind supuși testelor zilnice și carantinelor pentru a se încerca ținerea sub control a focarului.

