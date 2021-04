Preoții și rudele pacienților COVID, permiși la ATI. Dr. Cristian Oancea: Să nu uităm să fim oameni!

"Să știți că preotul nostru de un an de zile își pune combinezonul și intră la pacienți. Cred că în această luptă nu trebuie să ne pierdem din umanitate și să știți că credința ajută în foarte multe cazuri. Preotul nostru intră pe secție la cine are nevoie, împărtășește, spovedește, pentru că nu trebuie să uităm să fim oameni. În altă ordine de idei am avut la ATI cazuri care erau disperate, la care au venit mama, tata, copilul, pentru a-și lua rămas bun.

Le-am permis accesul și le vom permite în continuare, sub supravegherea noastră. Sub supravegherea asistentului șef sunt îmbrăcați în combinezoane, conduși în salon, rămân acolo câteva momente cu aparținătorul, după care îi dezechipăm și dezinfectăm, și pleacă. Nu trebuie să uităm să fim oameni. Cred că în acest fel dăm un semnal, oamenii văd cu ce ne confruntăm. Oamenii văd că nu suntem criminali, ba din potrivă, vrem să le salvăm viața. Cred că trebuie să păstrăm încrederea unii în alții și să ne susținem.", a declarat Cristian Oancea la RealitateaPlus.

Dacă la Timișoara astfel de vizite au fost permise și până acum, nu este și cazul altor spital din țară. Abia începând de acum preoții și rudele pacienților COVID vor avea acces în secțiile ATI, potrivit unui anunț al Ministerului Sănătății. Ei vor trebui să fie echipați corespunzător, cu combinezoane speciale și să respecte toate recomandările medicilor din spital în timpul vizitei.

