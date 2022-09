Prea puține informații nutriționale pe etichetele vinurilor

Concluziile reies din unul dintre cele patru studii realizate de Centrul Comun de Cercetare (CCR) al Comisiei Europene. Bruxelles încearcă să înțeleagă cum să îmbunătățească sistemele de etichetare prezente pe produsele agroalimentare europene în vederea unei reforme, care sprijină cetățenii și îi ajută să facă alegeri mai sănătoase la masă.

În ceea ce privește băuturile alcoolice, cele care conțin mai mult de 1,2% alcool în volum sunt scutite de obligația de a include lista ingredientelor și o declarație nutrițională pe eticheta produsului.

Această oportunitate, potrivit CCR, a fost exploatată pe scară largă de operatorii comerciali pentru a păstra tăcerea cu privire la compoziția produselor lor. În sector, însă, se remarcă industria berii, oferind informații despre ingrediente pe majoritatea berilor de pe piață (aproximativ 90%) în timp ce informațiile despre energie apar într-o măsură mai mică (aproximativ 25-50% din produse).

În zona cidurilor și a produselor ”gata de băut”: aproximativ jumătate raportează informații despre ingrediente și până la 40% informații despre conținutul energetic. ”Informațiile despre ingrediente sau conținutul energetic se găsesc mai rar pe băuturi spirtoase și foarte rar pe produsele vinicole”, se arată în schimb în nota publicată de CCR, care vorbește despre doar 2,5% din cele 3789 de sticle de vin eșantionate, potrivit Agrifood.

Pentru aceste tipuri, consumatorii sunt redirecționați pe etichetă către instrumente ”off-label”, disponibile pe internet, de exemplu prin codul QR, cu informații nutriționale adesea absente. Informațiile nutriționale dispar în mare măsură pe grăsimile saturate, proteinele și sare, în timp ce conținutul de energie, carbohidrați și zahăr este mai frecvent.

Producătorii români de vinuri au câştigat 10 medalii de aur şi 8 de argint la competiţia mondială ”Mundus Vini” din Germania

Vinurile româneşti au câştigat 18 medalii la competiţia mondială Mundus Vini din Germania, una dintre cele mai importante la nivel mondial, aflată anul acesta la cea de-a 31-a ediţie, au anunţat reprezentanţii unui program naţional de promovare a vinului românesc.



Din cele 79 de probe înscrise, producătorii români de vinuri au câştigat 10 medalii de aur şi 8 de argint.



Astfel, Domeniile Avereşti, partener Wines of Romania, a câştigat titlul Best in Show, dar şi 2 medalii de aur pentru 2 dintre cele mai apreciate vinuri din recolta 2022: Feteasca Regală şi Busuioaca de Avereşti Diamond Selection.

Cel mai premiat producător român, Cramele Recaş, a primit 2 medalii de aur (Solo Quinta 2021 şi Speis & Trank Pinot Grigio) şi 5 medalii de argint (Speis & Trank Romanien Merlot, Speis & Trank Sauvignon Blanc 2021, Sole rose, Cocoş Viognier şi Richtig Frett Chardonnay).



"Vinul a fost întotdeauna un domeniu foarte complex şi dinamic, pentru care România este pregătită - vinurile noastre sunt extraordinar de bune, realizate din soiuri rare, unice, care merită să fie cunoscute atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Participarea la una din cele mai importante competiţii de vinuri din lume, Mundus Vini, şi câştigarea a 18 medalii pentru vinurile autentic româneşti a reprezentat încă un pas în plasarea vinului nostru pe harta internaţională a vinului de calitate şi transformarea acestuia într-un brand de ţară", a declarat Mircea Niculescu, Senior Wine Buyer, Carrefour România.



În cadrul ediţiei de anul acesta, care s-a desfăşurat în perioada 1-4 septembrie 2022, la Neustadt, a avut loc şi un eveniment exclusiv, în premieră, împărţit în 2 acţiuni complementare: un masterclass introductiv şi o experienţă de degustare a unor vinuri de top, atât din soiuri româneşti, cât şi din soiuri internaţionale, recunoscute pentru caracterul lor autentic.



"Masterclass-ul introductiv a fost dedicat soiurilor autohtone şi a fost susţinut de Marinela Ardelean, international wine expert, fondator Wines of Romania şi ambasadoarea programului Deschidem Vinul Românesc.

Au fost prezentate 6 soiuri autohtone româneşti - Fetească regală, Fetească albă, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin, Zghihara de Huşi şi Busuioacă de Bohotin, iar juraţii au fost impresionaţi de cele 28 de vinuri, unele parte din programul Deschidem Vinul Românesc, prezentate în cadrul degustării susţinute de Marinela Ardelean", precizează sursa citată.

