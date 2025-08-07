Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”

Oana Țoiu, ca ministru de Externe, ar fi trebuit să deschidă o carte de condoleanțe pe Ambasada din București, după moartea fostului președinte al țării, Ion Iliescu. Nu a făcut-o. Pe ultima sută de metri, MAE a anunțat că Oana Țoiu pleacă în Ucraina astăzi, în ziua înmormântării lui Ion Iliescu. USR nu a fost la funeralii, nici președintele Nicușor Dan, precum nici fostul președinte Klaus Iohannis - gesturi deloc apreciate public. Dar, diplomatic, deschiderea cărții de condoleanțe nu ține de aprecierile politice ale omului care conduce Ministerul de Externe, ale partidului, ci de cutumă, de diplomație, de respect față de țară.

”De câte ori a decedat un șef de stat (președinte sau monarh), la Ambasada din București a acelei țări a fost deschisă o carte de condoleanțe. Iar de fiecare dată, un reprezentant al Guvernului României a mers să semneze în cartea de condoleanțe. Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale. Și, mai ales, este vorba strict de relațiile între țări, de reguli și cutume internaționale! Nicio legătură cu persoană decedată, dacă a fost bună sau rea! Faptul că ura și prostia întunecă mintea atâtor oameni încât nu înțeleg niște lucruri simple și clare - e dezolant! Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoană șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”. Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă! Cât despre imaginea, relevanța, prestigiul și importanța României pe plan extern - cred că nu se câștigă prin „exportarea” unor bătălii politice interne” notează Victor Ponta, pe contul său de Facebook.

Citește și: • Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News