Pensiile românilor. Marius Budăi: Situația este foarte bună, zic eu

„Situația este foarte bună, zic eu. Luni, am preferat să nu fiu în București, să fiu în țară. Am fost în sediul unei case teritoriale de pensii și am fost pe grupul director economici din toate Casele Teritoriale de Pensii și am rugat pe vechii și noii mei colegi să raporteze din 30 în 30 de minute câte Case Județene de Pensii mai fac viramente către Poșta Română. Așteptam, rând pe rând, să văd că se pot realiza viramentele către Poșta Română teritorială din fiecare județ, astfel încât să punem sumele respective la dispoziția lucrătorilor poștali și astfel încât să se înceapă virarea pensiilor către seniorii acestei țări”, a spus ministrul Marius Budăi.

„Până în data de 15 ianuarie, așa cum am propus, să închidem tot ce înseamnă plata pensiilor, acea parte a pensiilor care se eliberează de către lucrătorii poștali. Le mulțumesc încă o dată lucrătorilor poștali pentru deschidere și pentru dorința de a rezolva această problemă și pentru faptul că au înțeles că până la urmă vorbim de părinții și bunicii noștri și trebuie să facem cu toții eforturi să ne încadrăm în termenul stabilit", a spus Marius Budăi, ministrul Muncii, în cadrul emisiunii „Subiectiv” de la Antena 3.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că „nu există niciun fel de impunere" a utilizării unor măşti de protecţie scumpe, precizând că sunt recomandate măştile medicale şi cele de tip FFP2, în contextul în care cele textile sunt ineficiente.

„Nu există niciun fel de impunere a utilizării unor măşti scumpe. Am văzut că, în ciuda declaraţiilor mele şi a altor membri ai Guvernului, au fost preluate puţin ciudat. Masca pe care o port eu este masca medicală cu trei straturi, nu este niciun fel de mască deosebită, ea este recomandată. Cine doreşte, poate să utilizeze şi alte tipuri de măşti, cum sunt cele FFP2, o mască cu un nivel mai înalt de filtrare. Asta nu înseamnă că cineva impune în vreun fel acest tip de mască. Nu există niciun fel de impunere, doar este vorba de trecerea de la măştile textile, care, mai ales în condiţiile în care această boală se transmite prin intermediul aerosolilor, sunt foarte puţin eficiente sau ineficiente, către uniformizarea utilizării, cu toate că ea cred că este utilizată de probabil marea majoritate a cetăţenilor (...). Deci, este clar că aceste măşti medicinale, care în momentul de faţă nu sunt nici scumpe, cred că sunt accesibile, sunt mult mai utile, pentru că ele constituie o barieră eficientă în calea transmiterii”, a spus Alexandru Rafila, după şedinţa de Guvern.

