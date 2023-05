Pandantiv vechi de aproape 25.000 de ani: Analiza ADN-ului a dezvăluit cui a aparținut de fapt. O descoperire unică

Potrivit publicației IFL Science, ADN-ul antic extras dintr-un pandantiv cu dinți de cerb a dezvăluit că bijuteriile vechi au fost purtate de o singură femeie cu 19.000 și 25.000 de ani în urmă.

Găsit în celebra peșteră Denisova din Rusia, bijuteria aparținea unei femei cu legături genetice puternice cu un grup de oameni care locuia mai la est, în Siberia.

Artefactele din epoca de piatră dețin secrete vitale despre societățile antice și sunt esențiale pentru înțelegerea modului în care au trăit oamenii în preistorie.

Din păcate, totuși, aceste obiecte pot fi rareori legate de indivizi specifici, deoarece sunt rareori găsite alături de rămășițe umane reale din trecutul profund.

Exciting news! Our paper out today in @Nature shows how we recovered ancient human DNA from the surface of a pierced elk tooth pendant found in Denisova Cave. We were able to use this DNA to learn about the actual person who wore and/or made this artefact! https://t.co/LmXOc9lCxX pic.twitter.com/Dq0x1T0FL0