Orban vs. Cîțu. Fenechiu: Vântul schimbării e destul de prezent în PNL

Vântul schimbării este destul de prezent în PNL, spune Daniel Fenechiu, care a anunțat că îl susține pe Florin Cîțu la șefia partidului: „Și eu am fost acolo. Orban nu a fost părăsit de liberali, dar a existat o tensiune după ce a negociat împărțirea ministerelor în coaliție”.

„Și eu constat ca și alții că în momentul de față există o anumită situație nu foarte fericită în partid, cu doi centri de putere. Pe de altă parte, constat că Florin Cîțu exercită o guvernare foarte bună, constat că vântul schimbării este destul de prezent în PNL și Florin Cîțu este o soluție de viitor mai bună decât actualul președinte, Ludovic Orban”, afirmă la RFI Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă a ales să-l susțină pe Florin Cîțu și pentru că este nemulțumit de modul în care a negociat Ludovic Orban împărțirea ministerelor când s-a format coaliția, senatorul a răspuns: „Da, sunt multe lucruri care au contat. Fără discuție și ăsta a fost unul din elementele care a fost important, dar mai presus de orice, eu plec de la premisa că Orban a fost un prim-ministru bun, a fost un președinte care și-a făcut treaba. În momentul ăsta însă lucrurile arată că cea mai bună soluție pentru PNL este Florin Cîțu”.

Daniel Fenechiu respinge ipoteza potrivit căreia Orban a fost părăsit de liberali la momentul negocierilor pentru formarea coaliției, așa cum susține actualul lider al PNL.

„Și eu am fost acolo, am negociat partea parlamentară, eram lider de grup în mandatul trecut. Nu am sesizat acest lucru, nu am sesizat să fi fost părăsit. Da, a existat o tensiune, după ce s-a ajuns la înțelegerea care ulterior a fost parafată, o înțelegere care a fost negociată exclusiv de Ludovic Orban”.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat atacuri dure la adresa Ralucăi Turcan, a lui Rareș Bogdan și a lui Robert Sighiartău. „Am fost lăsat singur”, spune Orban. „PNL nu are nevoie de lideri care azi votează un candidat și mâine fac poză cu altul”.

„Deși am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de PNL - trebuie să știți lucrul ăsta: președintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliții și negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost părăsit de Rareș Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Național în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliției”, a spus Orban.

Președintele PNL spune că, în ciuda acestor negocieri, care au fost cele mai dificile la care a participat în ultimii 30 de ani, PNL este principalul partid de guvernământ.