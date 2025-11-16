€ 5.0847
Data actualizării: 20:40 16 Noi 2025 | Data publicării: 20:36 16 Noi 2025

Nicuşor Dan: Am o relaţie foarte bună cu PSD
Autor: Giorgi Ichim

nicusor-dan Nicusor Dan - Foto: Agerpres
 

Președintele României Nicușor Dan a vorbit despre relația sa cu PSD.

Într-un context politic marcat de negocieri, strategii și alianțe mai mult sau mai puțin previzibile, primarul Capitalei, Nicușor Dan, surprinde printr-o declarație despre relația sa cu PSD.

"Nu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună.

Cu domnul Grindeanu discut cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă”, a spus Nicușor Dan.

Cu toate acestea, președintele a recunoscut că odată cu formarea coaliției naționale, colaborarea cu social-democrații a devenit foarte bună.

"Din momentul în care PSD a stabilit să facă o coaliţie la nivel naţional am o relaţie foarte bună cu PSD-ul. (...)

Fără vorbe mari, cred că fiecare dintre noi încearcă să realizeze mandatul pe care cetăţenii i l-au dat. Cred că fiecare dintre ei vrea ca noi să ducem lucrurile mai departe şi să respectăm acest mandat", a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Vezi toate declarațiile făcut de Nicușor Dan AICI - Nicuşor Dan, interviu la România TV. Live text: "Românii o duc mai rău acum faţă de acum şase luni"

