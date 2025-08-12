Data actualizării: | Data publicării:

Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Economie
Foto: Agerpres
Inflația va crește semnificativ în trimestrul III al acestui an. 

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naţionale a României, rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă.

Consiliul de Administraţie al BNR a analizat şi aprobat, în şedinţa de politică monetară de vineri, şi Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.

Revenim cu declarațiile guvernatorului BNR. 

12 aug 2025, 08:31
