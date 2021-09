Moșteanu, mesaj pentru Ciolacu în plin scandal politic, ”dacă îl vrea plecat pe Cîțu”

„Dacă domnul Marcel Ciolacu vrea să demonstreze că nu are o comandă dublă, să dea drumul oamenilor dânsului să vină la Birourile Permanente. Toți să vină. Sunt opt membri PSD în Parlament. Trebuie să vină astăzi, dacă îl vor plecat pe Cîțu, așa cum spun de opt luni”, a spus Ionuț Moșteanu.

În ceea ce privește semnăturile de pe moțiunea de cenzură, Moșteanu a spus că acestea sunt valide, deși au fost contestate.

Amintim că USR PLUS a condiţionat rămânerea în coaliţie de plecarea lui Florin Cîţu de la conducerea Guvernului.

Preşedintele Klaus Iohannis a intervenit sâmbătă în scandalul din coaliţia guvernamentală, afirmând, într-o postare pe Facebook, că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare.

„Noua alianţă creată în aceste zile între USR PLUS şi AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă ţara noastră. Prin alianţa cu un partid care nu respectă valorile occidentale, USR PLUS trădează voinţa cetăţenilor care şi-au pus speranţele într-o coaliţie de centru-dreapta, care să dezvolte România. Este un semnal îngrijorător şi extrem de grav că un partid care reclamă că are valori democratice şi este reformist se aliază cu un partid cu viziuni antagonice faţă de valorile euro-atlantice ale României. Prin decizia de a semna şi a depune o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR PLUS s-a discreditat iremediabil în faţa românilor, a propriului electorat”, a transmis preşedintele Klaus Iohannis, sâmbătă, pe Facebook.

Ciolacu: Dacă moțiunea alianței USR AUR va ajunge la vot, în plen, atunci PSD o va vota

De asemenea, amintim că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că partidul va vota moțiunea depusă de USR PLUS și AUR dacă aceasta va ajunge la vot, în plen.

„Dacă moțiunea alianței USR AUR va ajunge la vot, în plen, atunci PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în Guvern și Ghinea, să nenorocească PNRR-ul, ci vom merge până la capăt, alegeri anticipate. Prin urmare, alianța USR AUR trebuie să susțină acest demers. Dacă moțiunea alianței USR AUR nu ajunge la vot în plen suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR, să convenim un text al moțiunii, să semneze moțiunea pentru a avea cele 234 de voturi și în 10 minute o depunem. Givernul Cîțu trebuie să plece”, a declarat Marcel Ciolacu.