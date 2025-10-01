Ministrul Justiției, discuție cu notarii publici despre digitalizare și eficientizarea sistemului judiciar

Astăzi, 1 octombrie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR). Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiției, în cadrul acestei întâlniri au fost abordate teme de interes comun, precum consolidarea și dezvoltarea profesiei de notar public și necesitatea menținerii unei excelente cooperări interinstituționale, atât cu Ministerul Justiției, cât și cu toți factorii sistemului judiciar, în vederea asigurării unui sistem de justiție accesibil, transparent și eficient.

"Digitalizarea sistemului judiciar, un alt subiect de maxim interes"

"În cadrul discuțiilor, au fost analizate aspecte esențiale privind legislația care reglementează profesia notarilor publici, eficientizarea și corelarea activității acestora cu cea a întregului sistem judiciar. Totodată, au fost conturate perspective care vizează dezvoltarea unui climat optim, atât pentru cei care profesează, cât și pentru viitoarele generații de notari publici.

Digitalizarea sistemului judiciar reprezintă un alt subiect de maxim interes, abordat în cadrul discuțiilor purtate astăzi la sediul Ministerului Justiției.

Cu această ocazie, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a subliniat importanța continuării tuturor demersurilor în vederea accelerării procesului de digitalizare la nivelul întregului sistem de justiție, reliefând, totodată, beneficiile incontestabile, precum facilitarea accesului cetățenilor la informații, soluționarea cu celeritate a cauzelor, dar și eficientizarea activităţii tuturor profesioniștilor dreptului", se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.