Manevra Vlad Voiculescu? Strategia din spatele numirii lui Lucian Judele: Cum joacă Nicușor Dan pentru Cotroceni. Gata: L-a numit în funcție!

Lucian Judele, consilier general USR și fost viceprimar al Sectorului 3, va avea sub coordonare multiple direcții și instituții ale Capitalei, inclusiv Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, un domeniu crucial pentru oraș. Potrivit surselor, însă, numirea lui Lucian Judele nu este doar o mișcare administrativă. Aceasta se aliniază unui plan mai amplu în care Nicușor Dan își consolidează relațiile politice, în special cu Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, care se pare că își dorește controlul asupra celor 19 spitale din București.

În același timp, se pare că această mișcare vine într-un moment în care Elena Lasconi pare a fi lăsată deoparte. Se pare că susținerea acordată de Vlad Voiculescu lui Nicușor Dan se face în detrimentul Elenei Lasconi, care ar fi fost, astfel, scoasă din jocul politic de la nivelul Capitalei.

Acest joc al pieselor politice, ce vizează atât controlul asupra sectorului sanitar din București, cât și pozițiile cheie din USR, lasă întrebări mari asupra adevăratelor intenții ale primarului general. Sprijinul acordat de Nicușor Dan vine cu costuri pentru alți membri ai partidului, iar mișcarea pare a fi mai mult despre viitoarele ambiții politice, decât despre îmbunătățirea administrației locale.

Primarul General, Nicușor Dan, a semnat astăzi, 7 februarie, dispoziția de numire a lui Lucian Judele în funcția de Administrator Public al Municipiului București.

Nicușor Dan, primarul Bucureștiului: „Am urmărit, de-a lungul timpului, activitatea și conduita lui Lucian Judele și am apreciat profesionalismul și seriozitatea cu care acesta și-a asumat fiecare responsabilitate. Experiența sa administrativă, alături de buna colaborare pe care am avut-o cu USR pe domenii esențiale pentru București – o colaborare confirmată și de votul bucureștenilor – sunt garanții că el va aduce un plus de eficiență și transparență în administrația Capitalei. Bucureștiul are nevoie de oameni competenți și dedicați interesului public, iar Lucian este exact un astfel de om.”

Lucian Judele este în prezent consilier general din partea USR în Consiliul General al Municipiului București și a fost viceprimar al Sectorului 3 în mandatul 2020-2024.

Direcțiile și instituțiile pe care noul Administrator Public le va avea în coordonare sunt următoarele:

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția de Mediu, mai puțin Serviciul avize și acorduri

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Relația cu ONG-uri, Sindicate și Patronate

Direcția Relații Externe și Protocol

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB)

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București (Proedus)

Administrația Străzilor București

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Administrația Parcului Natural Văcărești

În acest context, viitorul politic al lui Nicușor Dan și al USR rămâne incert. În timp ce el pare să își construiască o echipă solidă pentru a răspunde nevoilor Capitalei, această mișcare strategică poate deveni o monedă de schimb în următoarele bătălii politice de la nivel național, iar Bucureștiul ar putea plăti prețul unor jocuri ce țin mai mult de Cotroceni decât de interesul local.

Cum va evolua această mișcare și dacă va duce la o confruntare internă în USR sau va întări poziția lui Nicușor Dan, rămâne de văzut, însă totul pare a fi pregătit pentru un nou capitol în politica națională.

