Limbajul corpului: Poziția brațelor - Aflați cum să interpretați aceste semne

Mișcările corpului ne spun multe despre preferințele cuiva, despre siguranța lui sau despre orice nervozitate latentă. Iată ce puteți înțelege observând aceste părți ale corpului.

Mâinile noastre pot spune multe despre noi.

Punem o mână pe umărul unui prieten pentru a-l face să simtă apropierea noastră, strângem mâna puternic în timpul unei prezentări pentru a ne arăta hotărârea, mângâim obrazul unui copil pentru a-i exprima afecțiunea și ne frecăm mâinile de satisfacție, potrivit Efficacemente.

Mâinile deschise cu palmele în sus reprezintă disponibilitate maximă, în timp ce dacă palmele sunt strânse în pumn, dezvăluie supărare și agresivitate față de o persoană sau o situație, în cele din urmă, dacă mâinile sunt ținute încrucișate, ele indică tensiune.

În plus, ascunderea mâinilor la spate, în buzunar, sub masă sau sub un oricare alt obiect înseamnă că nu vrei să te dezvălui pe deplin interlocutorului.

Pe scurt, chiar și atunci când nu ne dăm seama, mâinile noastre ”vorbesc” și a ști să ne însoțim intervențiile cu gesturi coerente poate fi o armă comunicativă foarte puternică.

De exemplu, uitați-vă la utilizarea mâinilor de către Barack Obama în acest celebru discurs și observați cum fiecare dintre gesturile sale emană carisma:

Gestul obişnuit de încrucişare a braţelor

Gestul obişnuit al încrucişării braţelor este un gest universal care exprimă, aproape pretutindeni, o atitudine defensivă sau negativă. Este imaginea obişnuită a omului care, ajungând în mijlocul unor necunoscuţi — la mitinguri, la cozi, în cofetării, în lift sau în alte locuri — se simte stingherit sau nesigur.

Dacă la o întâlnire în doi partenerul nostru îşi încrucişează mâinile, este rezonabil să presupunem că am spus ceva cu care respectivul nu este de acord şi deci ar fi lipsit de sens să continuăm pledoaria, chiar dacă în vorbe partenerul ar accepta spusele noastre.

Este cert: comunicarea non-verbală nu minte, cea verbală da. Scopul nostru în asemenea situaţii trebuie să fie acela de a încerca să aflăm ce anume a provocat gestul încrucişării braţelor şi să-l determinăm pe cel în cauză să adopte o poziţie mai receptivă.

Potrivit TCTS, o metodă simplă, dar eficientă de demontare a poziţiei de încrucișare a braţelor este să întindem persoanei respective un pix, o carte sau un alt obiect, obligându-l astfel să-şi desfacă braţele pentru a primi obiectul. Aceasta aduce după sine o postură şi o atitudine mai deschise.

Un alt mijloc util ar fi să ne aplecăm înainte şi, cu palmele întoarse în sus, să spunem: ”Văd că doriţi să întrebaţi ceva; ce aţi vrea să ştiţi?” sau ”Dumneavoastră ce credeţi?” şi apoi, rezemându-ne în scaun, să-i dăm de înţeles că este rândul lui să vorbească. Prin arătarea palmelor, noi comunicăm non-verbal celuilalt că am dori să primim un răspuns deschis, onest.

Ochii

Anticii, pe bună dreptate, susțineau că ochii erau oglinda sufletului.

Dar care sunt semnele privirii cărora ar trebui să le acordăm o atenție deosebită și cum le putem interpreta cel mai bine? Recomand trei:

CONTACTUL VIZUAL: În cele mai multe cazuri, contactul vizual bun este un semn care trebuie interpretat pozitiv. Un interlocutor care îți răspunde privindu-te direct în ochi demonstrează atenție și interes; dimpotrivă, dacă își întoarce privirea de mai multe ori este posibil să fie distras de alte gânduri, să se plictisească sau să vrea să-și ascundă sentimentele, scrie Efficacemente.

În ceea ce privește contactul vizual, amintiți-vă că un vorbitor care vorbește cu ascultătorii săi cu o privire sinceră și directă demonstrează mai multă onestitate și determinareîn comparație cu cei care privesc în jos sau își țin ochii rătăcind prin cameră. Dar ai grijă să nu menții contactul vizual cu interlocutorii tăi prea mult timp: poate fi de fapt interpretat ca un semnal de amenințare și, sincer, este foarte... psiho!

