Legi pentru autostrăzi. Orban: La noi s-au dat din motive electorale

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, în timpul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că România este singura ţară unde s-au dat legi privind construcţia de autostrăzi, motivul fiind cel electoral, scrie Agerpres.



"În nicio ţară din lumea asta nu se dau legi pentru construcţia de autostrăzi. Noi am dat legi pentru că au fost parlamentari care au vrut să îşi facă campanie electorală şi au iniţiat proiecte de legi. Ceilalţi parlamentari erau puşi în situaţia că dacă nu votează, vor fi acuzaţi că nu vor să se finalizeze proiectul. Noi am ajuns să votăm legi pentru construcţia de autostrăzi. S-a votat lege pentru Autostrada Unirii, s-a votat lege pentru Autostrada Bacău-Braşov, s-au votat legi din astea", a răspuns jurnaliştilor Ludovic Orban.

Proiecte pentru autostrăzile care fac legătura cu Moldova





Acesta a spus, totodată, că guvernările liberalilor au tratat cu maximă seriozitate proiectele privind autostrăzile care vor lega Moldova de celalte zone ale ţării, A7 şi A8 în special.



"În ceea ce priveşte A8, am licitat, s-au semnat contractele, se pare că a câştigat Consitrans contractul de realizare a studiului de fezabilitate a documentului tehnic şi de pregătire a documentaţiei pentru licitaţie. Am redus termenul la 24 de luni faţă de termenul iniţial de 36 de luni, s-a semnat contractul şi s-au început lucrările. Suntem aproape gata cu studiul de fezabilitate pe tronsonul Târgu Mureş - Târgu Neamţ. De asemenea, vedem dacă putem finanţa prin PNRR cele două capete, legătura dintre A7 şi A8, şi Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului. Dar ca să poţi să-l finanţezi prin PNRR, trebuie să ai garanţia că poţi să finalizezi lucrările de construcţie, cu recepţie la finalizarea lucrărilor, până în 31 decembrie 2026. Ori aici trebuie să facem o planificare foarte riguroasă care să ţină cont şi de eventualele accidente care pot să apară. Există riscul că dacă introducem spre finanţare un proiect pe care nu putem să-l ducem la termen până pe 31 decembrie 2026, să pierdem banii. Aici sunt nişte decizii extrem de riguroase care trebuie luate nu pe baza unor imbolduri lozincarde. Noi am tratat cu atenţie toate proiectele de infrastructură. De altfel, mă bucur că în timpul guvernului meu s-au inaugurat primii 17 kilometri de autostradă din Moldova, autostrada de centură a Bacăului care este parte din A7", a spus Ludovic Orban.

Finanțare proiecte





Conform afirmaţiilor sale, prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor fi finanţate cel puţin patru proiecte din A7 care "sunt mature şi se poate trece direct la licitaţia pentru construirea tronsoanelor respective".



Ludovic Orban a ţinut să reamintească faptul că despre autostrada A8, prin care se doreşte legarea estului României de vestul ţării, s-a vorbit încă de pe vremea când era ministru al Transporturilor, când s-a făcut primul studiu de prefezabilitate.



"Acordăm prioritate maximă autostrăzii A8, care pentru mine este un proiect de suflet. Şi vă readuc aminte că despre autostrada Târgu Mureş - Iaşi a început să se vorbească în timpul mandatului meu de ministru al Transporturilor, când de altfel am şi făcut licitaţia pentru studiul de prefezabilitate", a mai spus liderul PNL.