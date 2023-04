Legea lui Brandolini sau principiul de asimetrie al prostiei

Legea lui Brandolini face parte din regulile informale cunoscute sub numele de ”eponime”. Acestea apar spontan și implicit le luăm de la sine înțeles, chiar dacă nu am luat în considerare formularea lor riguroasă sau nu am realizat un studiu pentru a strânge dovezi în susținere. Cel pe care îl prezentăm poartă numele creatorului său: Alberto Brandolini, un programator italian celebru pe Twitter.

Ce spune legea lui Brandolini

Iată ce spune principiul lui Brandolini: cantitatea de energie necesară pentru a infirma o prostie, o falsitate sau o păcăleală este un ordin de mărime mai mare decât cea necesară pentru a o produce. Pur și simplu, este nevoie de mult mai mult efort pentru a respinge prostia decât pentru a o produce sau susține.

Această premisă nu ar putea fi mai actuală, mai ales dacă vorbim despre rețelele de socializare. Cantitatea de prostii postate în aceste spații virtuale este practic incomensurabilă. În mod similar, la fel sunt și încercările eșuate de a scoate oamenii din greșeală. În continuare, ne aprofundăm în abordarea lui Brandolini.

Originea gândirii lui Brandolini datează din ianuarie 2013, pe Twitter. Sătul să discute prostii cu străinii, programatorul a început să citească cartea Think Fast, Think Slow, a lui Daniel Kahneman. După ce a terminat de citit, a urmărit o dezbatere televizată între jurnalistul Marco Travaglio și fostul premier italian Silvio Berlusconi. Disconfortul pe care i l-a provocat a fost de așa natură încât l-a formulat pe un twitter elaborând celebra sa lege, scrie La Mente.

În câteva ore, abordarea a devenit virală

Mii de oameni au fost de acord cu această premisă. Intuiția lui Brandolini se aplică mai ales problemelor precum știrile false și prejudecățile cognitive. Este, de asemenea, cunoscut sub denumirea de ”Principiul asimetriei prostiei” sau ”Asimetria prostiilor”.

Asimetria prostiei

În realitate, este nevoie de foarte puțin pentru a inventa prostii. Doar scrie orice prostie și atât. Problema este că sunt mulți oameni dispuși să creadă orice și această recunoaștere este doar lauda pe care o caută prostia.

Internetul în general măresc polarizarea, promovând analiza emoțională și inexactă.

Atunci apare efortul de a răsuci acele știri false sau minciuni ușoare. În mod paradoxal, sunt necesare argumente solide pentru a face acest lucru. De ce? Legea lui Brandolini este supusă a 3 aspecte asimetrice pe care le vom vedea în curând.

1. Asimetria impactului

Afirmațiile inexacte tind să aibă un impact mai mare decât eforturile ulterioare de a le contesta. De exemplu, cineva care spune că extratereștrii ne vor invada mâine, urmând predicțiile „famosului om de știință Pepito Pérez și The Simpsons ”, este probabil să atragă atenția; un alt aspect este că va reuși să convingă pe cineva.

Astfel, a demonstra că Pepito Pérez nu există și că The Simpsons nu este o sursă sigură de predicție va fi de mai puțin interes.

2. Asimetria reținerii memoriei

Afirmațiile inițiale incredibile/neechilibrate lasă o amprentă mai profundă asupra memoriei decât încercările ulterioare de a le respinge, chiar dacă sunt foarte valide. Oamenii își amintesc afirmația lui Pepito mai mult decât cei 50 de experți care au dezmințit-o.

3. Asimetria infectorului

Acest lucru indică faptul că, în general, avem tendința de a-i percepe pe cei care răspândesc prostia ca fiind privilegiați. În schimb, cei care ne contrazic sunt văzuți ca inamici. Oamenii tind să le placă mai mult afirmațiile magice, false, dar puternice. În acest sens, suntem seduși de posibilitate.

Soluția conform legii lui Brandolini: ignorați-le

Cu toții avem în noi un vigilent care uneori este nerăbdător să apere ceea ce credem că este adevărat. Totuși, așa cum arată legea lui Brandolini, uneori risipim prea multă energie discutând prostii cu oameni care nu vor să raționeze și care resping orice argument, oricât de solid este.

