Legea cercetării. Gorghiu: Am reuşit să constitui, împreună cu domnii Burduja și Iordache, un grup de lucru

„Am reuşit să constitui, împreună cu preşedintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache, la propunerea ministrului Cercetării, Sebastian Burduja, un grup de lucru care are ca obiectiv elaborarea, cât de urgent se poate, a unei legi a cercetării. Senatul a decis să contribuie în mod activ la realizarea acestui deziderat, motiv pentru care, în calitate de preşedinte al Senatului, conform Regulamentului, am lansat această rugăminte şi propunere Consiliului Legislativ. (...) Am constituit acest grup de lucru hibrid, format din specialişti de la cele trei instituţii", a declarat Alina Gorghiu.



Ea a menţionat că, în prezent, nu există o lege a cercetării, ci o ordonanţă de guvern veche de 20 de ani, în baza căreia se desfăşoară întreaga activitate de cercetare şi de inovare.



„Ca atare, în 2023, e mai mult decât necesar să demarăm acest proiect, acest efort legislativ şi sperăm noi că, într-un orizont de timp de trei săptămâni, să putem să avem un draft al acestei legi, pe care să îl punem, ulterior, în discuţia tuturor. După cum ştiţi, România se află printre ultimele poziţii în clasamentul european privind inovarea. Deci, o realitate care ne arată că va trebui să găsim o modalitate să elaborăm această legislaţie pentru a încuraja şi cercetarea şi inovarea în România", a adăugat Gorghiu.

