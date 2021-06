Klaus Iohannis l-a decorat pe Donald Tusk, fostul preşedinte al PE. Discurs complet

"Dragă domnule Tusk, dragă Donald,

Excelențe, distinși invitați,

Îmi face o deosebită plăcere ca astăzi, în cadrul acestei festivități, să onorăm o mare personalitate și un adevărat și apropiat prieten al României – Excelența Sa, domnul Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European.

Din păcate, pandemia COVID-19, care a provocat dificultăți semnificative în aproape fiecare aspect al vieții noastre, ne-a împiedicat să ne întâlnim mai devreme pentru a marca acest moment.

Sunt foarte bucuros că ne putem întâlni astăzi față în față, după o atât de lungă perioadă de timp, pentru a vă înmâna personal, dragă Donald, această distincție.

Anul trecut am semnat Decretul care conferea domnului Donald Tusk cea mai înaltă distincție a statului român – Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce, pentru contribuția sa excepțională în sprijinul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Donald Tusk este un vechi prieten al României și un adevărat european. Ne amintim cu toții de discursurile sale inspiratoare în limba română pe care le-a susținut la începutul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, la Ateneul Român, și la Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019, dar și de afinitățile sale strânse cu România și cu numeroase simboluri culturale cu care rezonează profund poporul român.

Donald Tusk este una dintre cele mai euro-entuziaste personalități europene, jucând un rol important în consolidarea Uniunii Europene, în transformarea acesteia la nivel global și în asigurarea unității națiunilor noastre.

Acest atașament profund față de cauza europeană a inspirat liniile de acțiune ale Președinției române la Consiliul Uniunii Europene, în urmă cu doi ani.

De-a lungul mandatului său, Președintele Tusk a susținut în mod semnificativ acțiunile desfășurate de Președinția noastră la Consiliul UE, contribuind la succesul acesteia, un succes important nu numai pentru România și poporul român, ci și pentru obiectivul comun de consolidare a proiectului european în ansamblu.

Donald Tusk și-a adus contribuția definitorie la ceea ce suntem mândri să numim astăzi „spiritul de la Sibiu”. Summitul informal organizat în România și prezidat de Donald Tusk a transmis un mesaj puternic de unitate în întreaga Europă, de angajament față de consolidarea în continuare a drumului nostru comun și de încredere în viitorul Uniunii Europene.

În discursul său de la sfârșitul Consiliului European din iunie 2019, președintele Tusk și-a exprimat aprecierea pentru toate rezultatele înregistrate de Președinția română la Consiliul UE, de la adoptarea a peste 90 de dosare legislative, până la progresul important în ceea ce privește Cadrul Financiar Multianual, precum și organizarea Summitului de la Sibiu.

Permiteți-mi să reamintesc că Donald Tusk a avut o relație strânsă cu România și în perioada 2007-2014, când era premier al Poloniei.

În calitate de Președinte al Consiliului European, Donald Tusk a navigat cu înțelepciune în ape agitate, reușind să mențină Uniunea puternică și coerentă chiar și în vremuri dificile, o expresie a angajamentului său față de idealul european.

Doamnelor și domnilor,

Am deosebita plăcere de a conferi acest ordin național lui Donald Tusk, care este nu numai un susținător activ al proiectului european, ci și un prieten și partener al României și al poporului român.

Atunci când ne confruntăm cu o provocare, căutăm sprijin, căutăm certitudini și posibile căi de urmat care să ne facă mai puternici. Aceasta este ceea ce ne definește în Uniune Europeană și ne-a permis să ieșim mai puternici din fiecare criză.

În calitate de Președinte al Consiliului European, Donald Tusk ne-a dat acest sentiment de încredere.

Pentru toate aceste motive, îți mulțumesc, dragă Donald, și sunt bucuros să îți confer Ordinul Steaua României în gradul de Mare Cruce.

Felicitări!", a transmis Klaus Iohannis, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Mesajul a fost transmis şi în engleză

"Dear Mr. Tusk, dear Donald,

Excellencies, Distinguished guests,

It gives me a great pleasure to be able to organize today this festivity to honuor a great European personality and a close and true friend of Romania - His Excellency, Mr. Donald Tusk, the former President of the European Council.

Unfortunately, the COVID-19 pandemic, which has caused significant disruptions and hardships in nearly every aspect of our lives, prevented us from meeting earlier to mark this moment.

I am particularly satisfied that we can gather in person today, after such a long period of time, to hand you over personally, dear Donald, this distinction.

Last year, I signed the Decree conferring Mr. Donald Tusk the highest distinction of the Romanian state - the Order of the Star of Romania with the rank of Grand Cross, for his exceptional contribution in support of Romania’s Presidency of the Council of the European Union.

Donald Tusk is a longtime friend of Romania and a true European. We all remember his inspiring speeches in Romanian at the beginning of Romania’s Presidency of the Council of the European Union, at the Romanian Athenaeum, and at the Summit in Sibiu, on May the 9th, 2019, but also his close affinities with Romania and with many cultural or daily-life symbols that deeply resonate with the Romanian people.

Donald Tusk is one of the most Euro-enthusiastic European personalities of our times, he has played an important role in further consolidating the Union, in making it matter globally, in ensuring that all our nations come together.

This deep attachment to the European cause has inspired the lines of action of the Romanian Presidency of the Council of the European Union, two years ago.

Throughout the mandate, President Tusk has had a significant supportive approach to the actions carried out by our Presidency to the Council of the EU and contributed to its success, an important one not only for Romania and the Romanian people, but also for the common objective of consolidation the European project, as a whole.

Donald Tusk brought its defining contribution to what we are proud to call today “the spirit of Sibiu”. The informal Summit organized in Romania and chaired by Donald Tusk, sent a strong message of unity across Europe, of commitment towards further building our common path and of confidence in the European Union’s future.

In his speech at the end of the European Council in June 2019, President Tusk conveyed his appreciation for all the results of the Romanian Presidency of the Council of the EU, from the adoption of over 90 legislative dossiers to the important progress regarding the Multiannual Financial Framework and the organization of the Sibiu Summit.

Please let me remind that Donald Tusk has had a close relationship with Romania also during the period 2007-2014 when he was serving as Prime Minister of Poland.

As President of the European Council, Donald Tusk navigated with wisdom in rough waters and managed to ensure that the Union remained strong and coherent even in difficult times, an expression of its commitment to the European ideal.

Ladies and gentlemen,

It is my distinct pleasure to confer this national order to Donald Tusk not only as an active supporter of the European project, but also as a friend and partner of Romania and of the Romanian people.

When facing a challenge, one looks for bearings, one looks for certitudes and for more ways forward that make us stronger. This is what defines us as the European Union and has allowed us to emerge reinforced from every crisis.

As the President of the European Council, Donald Tusk was able to give us this sense of confidence.

For all these reasons, I thank you, dear Donald, and I am happy to confer to you the Order of the Star of Romania with the rank of Grand Cross.

Congratulations!", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.