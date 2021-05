Justice Sword 21. Klaus Iohannis: Este, pentru noi, pe Flancul Estic al NATO, extrem de important să avem forțe bine antrenate

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut astăzi la Smârdan, județul Galați, o declarație de presă comună cu Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, la finalul participării la exercițiul militar multinațional „Justice Sword 21”.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației de presă a Președintelui României:

”Tocmai s-a încheiat un exercițiu la care am asistat împreună cu Președintele polonez, domnul Andrzej Duda. Este foarte important pentru noi să participăm la astfel de exerciții, ca să încurajăm forțele noastre care lucrează împreună. Am asistat împreună și cu dumneavoastră la acest exercițiu, ați observat, cu siguranță, că astăzi, în exercițiu, au fost forțe din România și forțe din Polonia. Soldații polonezi sunt cei care au venit să facă parte din Brigada Multinațională. Este extrem de important să aibă loc astfel de exerciții, pentru a verifica și pentru a crește gradul de interoperabilitate, adică să lucreze bine împreună, să se cunoască reciproc, să învețe cum să se conecteze unii cu ceilalți și să fie capabili să execute împreună misiuni de luptă. Când vorbim despre misiuni de luptă, trebuie să fiu foarte clar aici: noi ne pregătim pentru misiuni de luptă de apărare! Este, pentru noi, pe Flancul Estic al NATO, extrem de important să avem forțe bine antrenate, bine pregătite pentru apărare. Noi ne pregătim pentru apărare pe Flancul Estic. Ieri am condus împreună un Summit al Formatului București 9, am discutat în pregătirea Summitului NATO care va avea loc peste o lună de zile și, împreună cu domnul Președinte, am dorit astăzi să venim și să vedem cum se pregătesc în teren oamenii noștri. Sunt impresionat, exercițiul a funcționat foarte bine și îi felicit pe toți!”, a declarat președintele Klaus Iohannis într-o conferință de presă.

Exercițiul „Justice Sword 21”

„Justice Sword 21” face parte din complexul de exerciții de mare amploare „Dacia 21” desfășurat de Armata României și este un exercițiu tactic întrunit cu trageri reale (LIVEX), executat de Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, în perioada 04-19.05.2021, pentru verificarea capacității de reacție și de luptă a marii unități, ca structură inclusă în pachetul unic de forțe pus la dispoziția NATO.

În toate fazele și etapele exercițiului ”Justice Sword 21” sunt implicați peste 2.000 de militari și sunt folosite aproximativ 500 de mijloace de luptă.