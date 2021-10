Iulia de la Abracadabra, conversație în DIRECT cu mama ei, internată la ATI în stare GRAVĂ. Nu s-au mai văzut de 5 ANI: Fără masca de oxigen MOR. Mi-e FRICĂ!

Iulia Stănescu de la Abracadabra trece prin momente dificile după ce mama ei s-a infectat cu coronavirus.

Iulia se află peste Ocean, în Los Angeles, acolo unde s-a stabilit în urmă cu 15 ani, iar mama sa se zbate să supraviețuiască pe un pat de spital din București după ce boala a degenerat și a ajuns în secție de Terapie Intensivă. Femeia nu este vaccinată, are comorbidități și este în vârstă, detalii care o fac vulnerabilă în fața COVID-19.

Cu trei copii, unul pe care încă îl alăptează, Iulia nu are nicio variantă de a ajunge în România, iar pe mama ei a întâlnit-o ultima oară în urmă cu 5 ani, când aceasta a fost în vizită la copilul ei, în SUA.

Într-o intervenție la Acces Direct, Iulia Stănescu de la Abracadabra a transmis în lacrimi un mesaj disperat.

"Nu o pot vedea, nu o pot auzi la telefon. A ajuns la Terapie Intensivă, aștept în orice moment acel telefon. Acum cinci ani am văzut-o ultima dată pe mama, a fost la mine, dar a vrut să se întoarcă în țară, a zis că acolo s-a născut și acolo vrea să moară. Nu este intubată, este septică, pulmonar și-a pierdut capabilitatea 50%, oxigenul i-a scăzut până la 60 și ceva la sută.

Cred că mai are doar câteva ore de trăit. Sunt sigură că nu o să mai apuc să o prind în viață, să o strâng în brațe, mi-aș fi dorit măcar un ultim telefon, să ne luăm la revedere, este conștientă. Ea nu a fost vaccinată, a fost alegerea proprie.

Deci de vreo săptămână stau așa, mi-a spus că e în casă de zece zile, că nu se simte bine, că simte că leșină și atunci mi-am dat seama", a spus Iulia, în direct la Acces Direct.

Iulia, apel către români

Iulia le cere românilor să se vaccineze pentru a nu ajunge în situații critice cum s-a întâmplat cu mama ei.

"O vecină a ajutat-o să ajungă la spital și de atunci nu pot să vorbesc cu niciun doctor, sunt prea ocupați. Nu sunt egoistă, înțeleg situația, dar aș fi apreciat foarte mult să mi se dea un telefon, pentru că eu puteam să îi trimit un tratament dacă eram anunțată din primele zile. Am încercat să vin în România, nu pot, soțul meu muncește zi și noapte, am un copil de un an, pe care-l alăptez și alți doi și în spital nici nu mă lasă.

Vă rog, România, 30% rata de vaccinare este inacceptabil, oamenii mor pe brânci. De aia am ieșit public să vă spun să vă vaccinați. Fiecare viață umană contează. Nu vreau să-mi dau speranțe false, înțeleg că este un caz pierdut 99%. Încerc să mă concentrez pe ce am de făcut", a mai spus ea.

Iulia, conversație cu mama ei, în direct la Acces Direct

Echipa Acces Direct a reușit să o pună pe Iulia în legătură cu mama ei.

De pe patul de spital, prin telefon, Valeria Folescu, mama Iuliei, a spus.

"Vreau să trăiesc, am nevoie de ajutor. Nu răspund la tratament, foarte rău mă simt, fără aer. Fără masca de oxigen mor. Mi-e frică! Doi oameni la 60 de bolnavi, e insuficient".

Cu lacrimi în ochi, Iulia a spus: "Vreau să îi spun că o iubesc mult și că o să am grijă de familie, o s-o iubesc în fiecare zi și că Lia, care îi poartă numele, o s-o cunoască, chiar dacă nu o să o mai vadă. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut. Îmi pare rău!".

Mirela Vaida: Iulia, dar ăsta pare un mesaj de rămas bun și poate că nu ar trebui să te grăbești.