Indicele ROBOR a scăzut luni sub 8%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,91% pe an, de la 7,94% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR) și citate de Agerpres. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 8,08% pe an, de la 8,11% pe an, anterior, în timp ce ROBOR la 12 luni a rămas la nivelul consemnat vineri, respectiv 8,30% pe an.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

INS: Economia a crescut cu 1,3% în trimestrul 3

Conformi Institutului Național de Statistică, Produsul Intern Brut în trimestrul III 2022 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,3% comparativ cu trimestrul II 2022. În perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021, cu 5,0% pe seria brută şi cu 4,3% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2022, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 257 din 12 octombrie 2022.

Serie brută

Produsul Intern Brut în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III din anul 2021 a înregistrat o creştere cu 4,0%. În perioada 1.I-30.IX 2022, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2021, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,0%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2022 în seria trimestrială,seria ajustată sezonier a fost recalculată, fiind înregistrate modificări ale indicilor de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2022, publicată în comunicatul de presă nr. 257 din 12 octombrie 2022. Astfel:

− rezultatele trimestrului I 2022, comparativ cu trimestrul IV 2021, au fost revizuite de la 106,4% la 104,4%;

− rezultatele trimestrului II 2022, comparativ cu trimestrul I 2022, au fost revizuite de la 105,0% la 103,9%.

Isărescu, despre ratele dublate: Nimeni nu a luat, în România, credit cu pistolul la tâmplă

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a fost întrebat ce trebuie să facă românii care s-au trezit cu ratele la bănci dublate în decursul unui an:

„În contextul în care sunt români care au un credit imobiliar și într-un an rata lor s-a dublat efectiv, la ce ar putea să se aștepte acești oameni, să revină cât de cât la rate mai mici sau vor rămâne cu aceste rate ani întregi sau poate chiar vor crește?“, a întrebat o jurnalistă.

„În mod normal, fiecare trebuie să-și facă niște calcule. Nu există soluție generală decât dacă am fi sărit calul cu rata de politică monetară, dacă ne-am fi dus spre 11-14%. Fiecare să-și facă calculele cum crede de cuviință.

De asemenea, mai e un lucru, pe care l-a comunicat Banca Națională a României. Nu oricine poate să ia credit imobiliar. Avem normele pe care le-am introdus, au fost discutate, s-a plâns, normele de creditare care nu lasă pe oricine să ia un credit. Se calculează și un factor de risc, majorarea dobânzii. Toate aceste forme există, sunt în vigoare și ele micșorează riscul ca cei care nu au putere financiară să ajungă în situația unor credite neperformante, ceea ce ar afecta și situația lor, și situația socială a țării, dar și situația sistemului bancar (...)“, a spus guvernatorul BNR. Vezi mai multe AICI

