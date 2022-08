Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, a vorbit despre programul IMM Invest și impactul fiscal al acestuia, oferind cifre exacte în ceea ce privește numărul companiilor care au beneficiat de ajutorul de stat.

"Practic programul IMM Invest este cel mai mare program pentru IMM-uri. Este cel mai mare parteneriat public privat pentru că pe lângă Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe și implicit Fondul Național de Garantare, care acordă garanții, avem alături de noi tot sistemul financiar bancare, toate cele 23 de instituții financiar bancare care au participat în cadrul acestui program.

La 30 iunie practic am tras linie, s-a închis cadrul temporar COVID în baza căruia funcționa programul IMM Invest, iar din 2020, la 18 martie a fost deschis programul, până la 30 iunie, practic un număr de 60 de mii de IMM-uri au beneficiat de acest program. Ce este important este impactul fiscal al acestor instrumente financiare pentru că este un instrument financiar în sensul că îmbină garanția, nume și costat, ajutorul de stat care a constat fie în dobânzi pe 8 luni de zile față de 12 luni cât va fi pe IMM Invest Plus, și o alocație financiară de 10%.

Impactul fiscal. "Înseamnă că 1 leu garantat de către stat produce în economie 22 de lei"

Deci avem și ajutorul de stat, avem garanția nume și costat dată de către stat, Guvernul României prin Ministerul de Finanțe și, bineînțeles, creditul bancar acordat de cele 23 de instituții financiar bancare, cu care Fondul Național de Garantare are convenție de colaborare. Deci este cel mai mare parteneriat public privat, iar impactul fiscal la sfârșitul celor 2 ani este de 1 la 22. Ce înseamnă asta? Înseamnă că 1 leu garantat de către stat produce în economie azi 22 de lei.

Vă dau un exemplu. În anul 2020, primul an de IMM Invest, am avut un număr de 26 de mii de companii care au beneficiat de acest program. Statul român, prin Guvernul României, a garantat cu 80% față de 90% cât avem pe IMM Invest Plus- în paralel vă spun și modificările care sunt aduse noului program- a garantat cu un plafon de garantare de 11,9 miliarde de lei, iar ajutorul de stat care a constat atunci în 8 luni de zile când practic întreprinzătorul nu plătește dobânzi, comisionul de garantare și comisionul de administrare, deci toate accesoriile unui credit sunt suportate de către Ministerul de Finanțe, prin Fondul de Garantare a fost de 300 de milioane de lei.

"În 2020 au fost salvate 493 de mii de locuri de muncă"

Practic efortul bugetar din partea statului a fost de 300 de milioane de lei, aceste ajutoare de stat, pentru că plafonul de garantare se poate transforma în datorie publică după șase ani, dacă garanția respectivă este executată. Nu am avut, până în momentul acesta, un grad de credite neperformante care să treacă în datoria publică, ele find finanțate din fondul de risc la nivelul programului.

Practic, cu 300 de milioane de lei, cele 26 de mii de companii au întors la bugetul de stat 12,9 miliarde de lei, adică practic 13 miliarde de lei, din taxa pe valoarea adăugată, impozit pe profit, impozit pe venit, contribuții la asigurările sociale, la șomaj. Prin acest program, doar în 2020 au fost salvate 493 de mii de locuri de muncă. Cum? Prin faptul că 15% din IMM Invest s-au dus spre investiții, iar restul de 85% au fost credite capital de lucru", a declarat Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM, la DC NEWS.

