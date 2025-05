Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Anunț despre viitorul premier

„Președintele a luat act de demisia din funcția de prim-ministru al Guvernului României, depusă în această seară de Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat în prima parte a zilei de mâine”, a transmis Administrația Prezidențială, după întrevederea celor doi.



Consiliul Politic Național al PSD a decis, luni, ieșirea partidului din coaliția de guvernare și faptul că Marcel Ciolacu va demisiona din funcția de premier.



„Coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliție, ceea ce duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniștrii PSD rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și cum se hotărăște așa se face (în privința interimatului miniștrilor - n.r.)”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.

În baza art. 107 din legea fundamentală, demisia prim‑ministrului îl plasează pe acesta în situația de a fi înlocuit prin desemnarea unui premier interimar de către președintele României.

Codul administrativ prevede că președintele, la propunerea prim‑ministrului, emite un decret prin care ia act de demisie și declară funcția vacantă, în termen de 15 zile de la primirea cererii. Demisia devine irevocabilă în momentul publicării decretului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii acesteia.

Ulterior, preşedintele României va desemna, prin decret prezidențial, un alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile premierului, până la formarea noului guvern. Perioada de interimat nu poate depăşi 45 de zile, interval în care Executivul are dreptul să emită doar acte cu caracter individual sau normativ necesare administrării treburilor publice, fără a lansa politici noi sau ordonanțe de urgență.

Pentru numirea unui guvern definitiv, Constituția impune consultări obligatorii între președinte și partidele reprezentate în Parlament. În lipsa unei majorităţi absolute, şeful statului apelează la formaţiunile politice pentru a identifica un candidat capabil să obțină votul de încredere al deputaților și senatorilor.

Candidatul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a solicita Parlamentului învestitura asupra programului și a componenței cabinetului. În sesiune comună, o majoritate simplă din voturile celor prezenți este suficientă pentru a încheia procedura de învestitură, după care președintele semnează decretul de numire, iar membrii guvernului depun jurământul de credință.

Alegerile prezidențiale intră în faza decisivă pe 18 mai, când se va desfășura turul al doilea. Tot atunci se va încheia și mandatul interimar al președintelui Ilie Bolojan, iar întreaga scenă politică se va reașeza în funcție de opțiunile exprimate de cetățeni.

