PSD, liber de contract. Ce se poate întâmpla dacă Simion câștigă prezidențialele - surse

Strategia aceasta oferă flexibilitate maximă în funcție de deznodământul alegerilor prezidențiale.

PSD, care nu susține oficial niciun candidat, este practic „liber de contract”, fără obligații directe față de vreun competitor. În acest fel, partidul își menține deschisă opțiunea de a negocia în orice direcție după alegeri, fără să își ostilizeze propriul electorat, în special cel conservator, segment fidel, profund atașat de valorile religioase și identitare, spun sursele DC News.

În cazul unei victorii a lui George Simion, actualul lider AUR, PSD ar putea forma o guvernare cu AUR și P.O.T., având astfel posibilitatea de a construi o majoritate solidă în Parlament, spun aceleași surse. Potrivit calculelor, această formulă ar fi mult mai fezabilă decât o eventuală majoritate de dreapta.

De cealaltă parte, PNL și USR ar avea nevoie de peste 100 de voturi suplimentare în Parlament pentru a forma o coaliție de guvernare în cazul în care Nicușor Dan, candidatul pe care PNL a decis să-l susțină, câștigă alegerile prezidențiale. O astfel de majoritate pare, în acest moment, dificil de atins fără o alianță extinsă și fragilă.

În acest context, PSD mizează pe poziția de forță: rămâne în expectativă, dar pregătit să revină în prim-plan imediat după turul al doilea, în orice formulă politică i-ar oferi acces la guvernare sau la influență decisivă în Parlament, în vreme ce PNL nu poate face majoritate dacă va câștiga Nicușor Dan.

Consiliul Politic Național al PSD a decis, luni, ieșirea partidului din coaliția de guvernare, iar Marcel Ciolacu își va depune demisia din funcția de premier.



„Coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliție, ceea ce duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniștrii PSD rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și cum se hotărăște așa se face (în privința interimatului miniștrilor - n.r.). (...) Am luat decizia de a nu susține public niciunul dintre cei doi candidați la alegerile prezidențiale din turul 2”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.

