Iancu Guda a analizat impozitele şi taxele companiilor din România. "ANAF ştie care sunt marii datornici, îi păsuieşte de 3 ani". Iată lista

"Dacă tot sunt în concediu și copiii dorm la prânz, doar nu era să mă odihnesc și eu am zis să fac un bine României … dar mai mult m-am enervat.

Am analizat toate taxele și impozitele tuturor companiilor active în România care sunt DECLARATE ȘI ÎNREGISTRATE la ANAF, dar NECOLECTATE (deci nu include economia subterană, evaziunea și orice formă de fentare / subevaluare a taxelor și impozitelor).

Vorbim despre SUME IMENSE DE BANI (84 miliarde RON) despre care ANAF știe, dar nu sunt colectate, două treimi mai vechi de 3 ani !!! STRIGĂTOR LA CER ce am găsit, mi-a luat doar 2 ore de analiză și concluziile sunt foarte clare (listate mai jos). Am inclus poză cu top 100 restanțieri care au datorii declarate și neplătite de 25 miliarde lei (este DUBLU decât impactul maximal al majorării TVA de la 19% la 21%) și peste weekend promit să public lista cu top 1000 companii (îmi asum riscul și presiunea) care au datorii neplătite de, atenție, 46,6 miliarde RON. DISTRIBUIȚI VĂ ROG vă asigur că aici este MARELE CANCER ȘI MAREA EVAZIUNE DIN ROMÂNIA!!!!

Lucrurile stau în felul următor. Un cuvânt: TRAGIC !!!", a scris Iancu Guda.

Concluziile analizei

"DETERIORARE ACCELERATĂ: ANAF are de recuperat la finalul anului 2024 suma de 84 miliarde RON, în creștere de la 73 mld RON (2023) sau 68 mld RON (2022). Soldul crește de două ori mai accelerat decât crește economia (PIB nominal). Sunt în total cca 40.000 de companii (7% din firmele active în România) care nu își plătesc taxele și impozitele, deși sunt declarate.

VECHIME: peste 60% din sold sunt restanţe mai vechi de 3 ani. De ce trece timpul și ANAF nu face nimic? Care este soluția (propun mai jos câteva idei)?

CONCENTRARE MARE: top 1000 restanțieri concentrează 64 miliarde RON, din care 18 miliarde RON provin de la companii de stat.

TOP 100 restanțieri concentrează, atenție: 25 miliarde RON. Vedeți lista mai jos (3 poze fiecare cu 33 firme).

CE SE POATE FACE? Dacă te uiți la companii problemele sunt evidente iar soluțiile foarte clare. Mie mi-a luat 2 ore să observ și să-mi dau seama ce se poate face, sunt bune practici aplicate în țări apropiate (Bulgaria, Polonia). Sunt 3 mari probleme, unde completez cu soluțiile aferente:

COMPANIILE DE STAT (vezi restante mari la CFR Călători sau Marfă, Conservarea Minelor, Romarm, diverse rafinării, mine exploatare cărbune etc.). Soluția este simplă: ANAF are max 3 ani să colecteze. Dacă nu reușește în acest termen, vinde creanțele fiscale unor fonduri de investiții specializate în restructurare (turnaround), care pot transforma aceste datorii în acțiuni pe un orizont de 3-5 ani. Între timp, fondurile de investiții specializate numesc oameni cheie în firmele de stat (administrator, director financiar, audit, contabilitate etc.), fac curăţenie generală (transparență, procese și oameni noi, KPI etc.), înlocuire consilii administrație și management numit politic, le eficientizează și apoi le listează la BVB (transparență și guvernanță corporativă). Între timp, statul poate rămâne acționar majoritar acolo unde interesul este strategic (ex: CFR, Romarm) și mai acordă subvenții intermediare acestor firme (acoperire pierderi) doar dacă se respectă planul de restructurare monitorizat trimestrial. Polonia face asta și funcționează foarte bine. Este singură cale!

COMPANII PRIVATE CARE FAC MAREA EVAZIUNE DE TVA – import și distribuție de alcool, tutun, traderi de energie (privești lista top 100 restanțieri și este evident numai după numele companiilor). Aici soluția unică este taxarea inversă (TVA plătit o singură dată la final pe lanțul economic, deci NU intermediar pe fiecare veriga) combinată cu TVA split (suma de TVA plătită într-un cont separat de TVA unde statul are acces necondiționat și complet). Deci, plătești TVA o singură dată, direct în contul statului. NU are cum să nu functioneze. Italia aplică asta în domeniul construcțiilor și este foarte OK. Știu că taxarea inversă produce inițial un gol de cash la încasare (prin efectul de amânare la plata pe veriga finală), dar se poate începe proiect pilot pe aceste sectoare unde se face marea evaziune (cereale, fructe și legume, alcool, tutun, trading energie).

SUCURSALE OFF SHORE (vezi DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI cu datorii de 404 milioane RON), CONSULTANȚă (vezi firma OANA MANAGEMENT SRL cu zero angajați și datorii ANAF de 481 milioane RON) ȘI DIVERSE CIUDĂȚENIi (vezi LICIUCHICIU WEB DESIGN cu 1 angajat și datorii de 421 milioane RON, firma care deține drepturile de imagine pe brandul “ARSENIE BOCA” și se judecă cu BOR) … deci așa ceva este INADMISIBIL. Avem date în e-Factură + SAFT (unde sunt absolut toate informațiile), trebuie implementate analize de risc pe baza datelor lunare și ridicate alerte preventive oricând se observă semnale dubioase (creștere subită rulaje, verificare în cross cine sunt clienții / furnizorii care beneficiază de “servicii de consultanță” și mers imediat pe teren la aceste companii și investigat în detaliu fix în luna în care se întâmplă mișcările ciudate. Este clar că sunt tot felul de combinații. De asemenea, alerte automate pe orice factură emisă către / primită de la orice off shore din zone privilegiate fiscal (Panama etc.) unde verifici cine este acționarul, contractul, scopul și substanță tranzacției.

Am încredere că se poate, dacă se vrea suficient de puternic pentru a învinge rezistență sistemului! Facem România bine", a scris Iancu Guda pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News