Gabi Luncă, infectată cu Sars-CoV-2. Fiica ei, Rebeca: Mă tem să mă pronunț. Am protejat-o cât am putut / Captură Antena 3

„Mă tem să mă pronunț. E vorba, totuși, de COVID. Mama este stabilă, cooperantă, nu e intubată, însă are nevoie de masca de oxigen. (...) Am stat de vorbă la telefon. Doamnele de la spital sunt foarte amabile.

Nu știu ce să vă spun... Mă tem. Mă tem să fac declarații. Din respect pentru publicul mamei, spun că au fost două teste pozitive. Dumnezeu este medic peste medici”, a spus Rebeca Onoriu, marți după-amiază, la Antena 3.

„Nu știu de unde a luat (n.r. virusul). Ne-am ferit. Nu era vaccinată. Am protejat-o cât am putut. I-am dat sărutare în ultimul an doar pe mâini”, a mai spus fiica artistei.