Fitch revizuiește România: Ratingul atârnă de deficit

"Măsura în care pachetul anunţat îmbunătăţeşte perspectivele de stabilizare a datoriei şi începe reconstrucţia credibilităţii fiscale se va reflecta, de asemenea, în evaluarea noastră privind impactul macroeconomic şi riscurile potenţiale de implementare. După cum am subliniat după alegerile prezidenţiale din mai, reducerea deficitului şi stabilizarea datoriei sunt esenţiale pentru ratingul suveran", se arată într-un comunicat de presă al Fitch.



Pachetul a fost aprobat la 7 iulie de noul Guvern de coaliţie pro-european condus de premierul Ilie Bolojan. Guvernul de la Bucureşti estimează că impactul bugetar este de 1,1% din PIB în acest an şi de 3,5% în 2026. Impactul total este echilibrat între măsuri pe partea de venituri şi pe cea de cheltuieli, prima etapă intrând în vigoare la 1 august, urmată de noi măsuri la 1 ianuarie 2026.



Potrivit Fitch Ratings, riscurile politice s-au atenuat faţă de momentul în care guvernul precedent a introdus un pachet de consolidare, la sfârşitul lui 2024, pe fondul tensiunilor crescute provocate de anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie. Centristul proeuropean Nicusor Dan a câştigat scrutinul prezidenţial reluat în mai, iar cele patru partide din coaliţia lui Bolojan deţin, împreună, aproximativ doua treimi din mandatele din Camera Deputaţilor şi Senat. Atât preşedintele Nicuşor Dan cât şi premierul Ilie Bolojan au subliniat necesitatea reducerii deficitului. Convenirea modalităţilor de scădere a deficitului record a fost o tema centrală a negocierilor pentru formarea coaliţiei, care au dus la ţinte ambiţioase de consolidare.



"O consolidare fiscală semnificativă va pune presiune asupra creşterii economice, iar riscurile de implementare nu pot fi excluse. Peste jumătate din veniturile suplimentare prevăzute pentru acest an provin din majorarea cu două puncte procentuale a cotei standard de TVA, la 21% şi din unificarea cotelor reduse de 5% şi 9% într-o cotă unică de 11%, începând din august. Aceasta va antrena o inflaţie mai ridicată, erodând suplimentar veniturile reale", precizează agenţia de evaluare.



Toate cele trei mari agenţii de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un rating din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

