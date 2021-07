Fenechiu (PNL): Amendamentul UDMR la proiectul de desființare a SIIJ e binevenit, l-aș vota

„PNL s-a pronunțat atât în cadrul coaliției, cât și în cadrul Guvernului. Forma ieșită de la Ministerul Justiției, aceea fără amendamente fiind însușită de PNL. Deci, practic, din perspectiva poziționării politice, PNL susține forma pe care Stelian Ion a avizat-o în Guvern și a trimis-o în Parlament. (...) Există o diferență între poziția PNL și anumite poziționări în interiorul PNL sau anumite analize care se fac pe forma actuală a proiectului legislativ și pe ce s-ar putea modifica. Deci, nu cred că, din perspectivă publică, PNL a avut vreo poziție care să împiedice în vreun fel rapida adoptare a legii pentru desființarea Secției Speciale. Faptul că UDMR a venit cu un amendament este o chestiune care, cred eu, nu poate fi imputabilă UDMR, mai ales în contextul în care rațiunile amendamentului sunt destul de bine explicate de colegii de la UDMR și suntem într-o situație în care, practic, la nivelul coaliției trebuie să se ia o decizie politică, pe bază de argumente, care să tranșeze această problemă”, a spus, la RFI, Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă ar vota amendamentul UDMR prin care atribuțiile SIIJ ar trece la Parchetul General, Daniel Fenechiu a răspuns afirmativ.

„Da, mi se pare o soluție mai bună decât legea fără amendament, însă eu sunt un parlamentar disciplinat și cum la baza programului de guvernare au stat anumite asumări electorale și la PNL și la USR, de desființare a Secției Speciale, cred că este o prioritate desființarea Secției Speciale și bineînțeles că mă voi supune deciziei pe care o ia PNL, însă, în interiorul PNL și în orice discuție argumentată, apreciez că amendamentul UDMR este binevenit”, a conchis Daniel Fenechiu.​

Florin Cîțu: Eu am desființat Secția. Acum e rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției

Premierul Florin Cîțu evită să se poziționeze în privința desființării Secției de Investigare a Infracțuinilor în Justiție (SIIJ) în favoarea USR sau a UDMR: „Eu am desființat secția. Acum e rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției”.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple: eu am desființat secția SIIJ printr-un proiect de lege aprobat în guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi. Aștept soluția Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției. În ceea ce mă privește și în ceea ce privește guvernul, noi am venit cu o soluție de a desființa secția SIIJ”, a spus, marți, Florin Cîțu.