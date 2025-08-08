Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an

Banca Națională a României (BNR) a decis, în ședința de politică monetară desfășurată vineri, să păstreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. De asemenea, rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50% pe an, iar cea pentru facilitatea de depozit se menține la 5,50% pe an.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 8 august 2025, a hotărât următoarele: Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, anunță instituția într-un comunicat.

„BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare”, se mai precizează în comunicat.

BNR subliniază că asigurarea unei stabilități macroeconomice durabile nu poate fi realizată exclusiv prin instrumente monetare, ci presupune și o coerență a întregului set de politici publice.

„Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse”, transmite BNR.

Următoarea ședință de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR este programată pentru data de 8 octombrie 2025, moment în care vor fi analizate din nou condițiile economice și eventualele ajustări necesare în politica monetară.

