Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe: Să dăm IRCC-ului ce e al IRCC-ului

"Mai bine mai târziu decât niciodată: să dăm IRCC ce este al IRCC



IRCC (Indicele de referință pentru Creditele Consumatorilor) a fost aplicat pentru toate creditele consumatorilor prin OUG 19/2019 prin care am adus câteva modificări faimoasei OUG 114/2018, ca ALTERNATIVĂ, ca SOLUȚIE pentru contracararea #ROBOR-ului ce tot creștea de la o lună la alta



După câte mi-am auzit în 2018, când, în calitate de Ministru de Finanțe, am #insistat și am reușit să IMPUN soluția IRCC, iată că, ACUM, am ajuns să am și #satisfacția recunoașterii meritului de a-mi asuma atunci IRCC, pentru #beneficiul românilor și contra #lăcomiei băncilor



Mi-aș fi dorit ca șefii PSD de azi, care se laudă acum cu IRCC și chiar încearcă să-și asume ”paternitatea” acestuia (dacă i-ați întreba, nici măcar n-ar ști semnificația acestui indice), să NU fi anulat, împreună cu PNL și cu UDMR (nu degeaba guvernează azi împreună), efectele ordonanței 114/2018 (și oug 19/2019), cu atât mai mult cu cât știau că acea #ordonanță împotriva lăcomiei a fost adoptată PENTRU cetățenii #României și pentru firmele românești



Și ce bine ar fi fost dacă PNL-iștii care au urmat guvernului #PSD din care am făcut parte (dat jos chiar cu sprijinul șefilor PSD-iști de azi), n-ar fi eliminat reglementările cu privire la sectorul energetic din acea ordonanță ... Românii ar fi putut ”respira” azi, mai ușor în fața facturilor la curent electric, gaze etc.



Trăiască ”vitejii” din politica românească", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.

ROBOR la 3 luni a ajuns la 5,21%, în timp ce ROBOR la 6 luni este la 5,32%.

CURS BNR, 10 mai 2022. Încrederea în EURO, PRĂBUȘITĂ.

CURS BNR, 10 mai 2022. Euro a ajuns astăzi, 10 mai 2022, la 4,9457 lei, după o devalorizare în raport cu leul românesc cu 0,0012 lei.

CURS BNR, 10 mai 2022. Dolarul american a ajuns la 4,6865 lei, scăzând în raport cu moneda românească cu 0,0148 lei.

CURS BNR, 10 mai 2022. Și francul elvețian a scăzut la 4,7082 lei, cu 0,0291 lei.

CURS BNR, 10 mai 2022. Și-n raport cu lira sterlină și-a revenit leul, astăzi. O liră sterlină este raportată la 5,7757 lei, scăderea fiind de 0,0074 lei.

CURS BNR, 10 mai 2022. Leva bulgărească se află la 2,5287 lei (-0,0006 lei), iar lira turcească la 0,3076 lei (-0,0059 lei).

CURS BNR, 10 mai 2022. Gramul de aur este raport și el în scădere. Valoarea anunțată de BNR este de 280,4772 lei, după 1,2784 lei mai puțin decât în urmă cu o zi.

Toată valorile comunicate astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile de mâine, 11 mai 2022.

