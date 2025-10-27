Drulă dă în toate direcțiile, supărat că nimeni nu vrea referendum în Capitală

Deputatul USR Cătălin Drulă acuză PNL, PSD şi AUR că blochează în Senat proiectul de lege privind implementarea referendumului pentru Bucureşti.

Supărarea lui Drulă, care este și vicepreședintele Camerei Deputaților, vine după ce acum 5 zile a depus în Parlament o inițiativă pentru transpunerea în lege a referendumului local propus de Nicușor Dan. USR cere procedura de urgență pentru această inițiativă.

"Odată în plus s-a demonstrat prin acest vot în Biroul permanent al Senatului că una vorbesc aceste partide şi alta fac. Asta cred că se reflectă şi asupra candidaţilor pe care îi vor propune şi PSD, şi PNL, şi AUR, pentru că bucureştenii au votat acest referendum în mod covârşitor. Au fost aproape 500.000 de cetăţeni care au spus "DA" la întrebarea adresată de Nicuşor Dan. Revenirea la un buget unic al Capitalei, aşa cum a fost până în 2001, un set de reguli care să permită finanţarea proiectelor mari (...), reţeaua de termoficare, precum şi regenerarea urbană a unor zone extinse. (...) În momentul de faţă, o ştiu bucureştenii deja, Primăria Capitalei n-are bani de nimic din toate astea sau are bani cu ţârâita, şi de aceea Nicuşor Dan, exasperat de acest sistem bolnav, care a lăsat Capitala fără bani - bani cu care contribuie bucureştenii prin impozite şi taxe - merg la Ilfov şi la sectoare, a propus acest referendum care a fost adoptat. Cred cu fermitate că referendumurile trebuie să devină lege, nu consultăm cetăţenii doar ca să aflăm o părere. Acolo a fost o întrebare cu un impact juridic foarte clar, la fel ca şi cea pe urbanism, şi aceasta trebuie implementată în Codul urbanismului. Dar în acest moment avem o primă piedică pusă de PSD, PNL şi AUR", a declarat Drulă la Parlament, transmite Agerpres.

Drulă, întrebat de ce a depus acest proiect de lege acum, fix înainte de alegeri, și nu în sesiunea trecută

Drulă a continuat cu acuzațiile și a afirmat că cele trei partide doresc să continue "acelaşi sistem de împărţire pe felii, pe bucăţi, pe feude politice a bugetelor, astfel încât avem fântâni cântătoare de milioane de euro, dar în acelaşi timp nu sunt bani pentru două linguri de asfalt ca să facem o trecere de pieton supraînălţată, nu sunt bani pentru a reface trotuarele bulevardelor mari sau pentru a investi în nişte proiecte în continuare majore pentru reabilitarea reţelei de termoficare".

"În această campanie, cred că despre asta va fi: despre implementarea acestor referendumuri, despre continuarea unei viziuni oneste pentru Bucureşti, pe care a avut-o Nicuşor Dan, sau despre aceleaşi reţele de partid, care au adus Bucureştiul într-o stare de pseudofaliment, Primăria Capitalei într-o stare de impotenţă financiară şi Bucureştiul să nu-şi atingă potenţialul de metropolă europeană", a susţinut deputatul USR.

Întrebat de ce nu a depus acest proiect de lege în sesiunea trecută şi acum solicită o procedură de urgenţă, el a arătat că "crede profund" în tema susţinută - acest referendum.

"Cred că e un moment cum nu se poate mai bun, pentru că eu, ce am văzut în anii ăştia de politică, este că foarte mulţi una spun şi alta fac. Adică au poziţionări convenabile, din gură spun "da, da, da, susţinem referendumul", (...) dar când e vorba de fapte, nu vor să facă asta, blochează aceste reforme, această voinţă a cetăţenilor. Am depus în timp util pentru ca această procedură să se aplice pentru noul buget pe 2026. Bugetul pe 2026 deja e făcut de foarte multă vreme, a fost făcut anul trecut. Am discutat acest text de lege cu preşedintele Nicuşor Dan, a fost un proces de a-l elabora şi l-am depus acum, când putem face bugetul pe 2026 după regulile pe care le-au votat bucureştenii", a transmis Drulă.

Drulă spune că nu atacă pe nimeni

La final, Drulă a susţinut că nu atacă pe nimeni, ci le spune bucureştenilor să se uite la ce face fiecare partid, cum se poziţionează.

"Şi faptul că astăzi, în Biroul permanent al Senatului, PSD, PNL şi AUR au blocat legea privind implementarea referendumului, e un fapt, este o realitate", a transmis deputatul USR.