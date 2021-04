Donald Trump vrea ca unul dintre vaccinurile anti-COVID să se numească ”Trumpcine”

Donald Trump, a fost invitat de onoare la o reuniune a donatorilor din cadrul ”Grand Old Party” (GOP), la Mar-a-Lago. El a abordat subiectul vaccinurilor anti-COVID și și-a atribuit meritul dezvoltării unui ser împotriva Sars-Cov-2. Mai mult, fostul președinte american a declarat că acesta al trebui să se numească ”Trumpcine”, scrie The Independent.

”Ei ar trebui să-l numească Trumpcine.” a spus el adunării.

În cadrul aceleași adunări, Donald Trump l-a criticat pe doctorul Anthony Fauci, consilierul preşedinţiei. Totodată, el a declarat că că nu are ”nicio îndoială” cu privire la o recucerire a Senatului şi Camerei Reprezentanţilor în 2022. Donald Trump s-a lăudat că a gestionat bine pandemia atât timp cât a fost președintele SUA, în pofida celor 400.000 de morți COVID.

Trump said everyone should be calling it the “Trumpcine” (instead of vaccine) and deemed Mitch McConnell a “dumb son of a bitch” during his RNC remarks at Mar-a-Lago tonight, per person in the room.