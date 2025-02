DC News, premiat la BVB Awards. Anca Murgoci: Premiul este și pentru Elena Cristian, fondatoarea DC Business, cunoscută drept „incubatorul de conferințe”

Una dintre cele mai remarcabile cifre ale anului trecut este cu siguranță maximul istoric al numărului de tranzacții: 2,6 milioane de tranzacții, cu 32% mai mult față de 2023. Acest lucru demonstrează interesul tot mai crescut al românilor pentru piața de capital românească și suntem încrezători că, împreună, vom încuraja tot mai mult dezvoltarea culturii investiționale.

Cum a arătat pe scurt anul 2024 pentru Bursa de Valori București:

363 miliarde de lei capitalizare totală a companiilor listate, + 17,6% față de 2023;

242 miliarde de lei capitalizarea companiilor românești listate, + 5% față de 2023;

226.057 investitori la bursă, la finalul lunii decembrie;

Runderle de finanțare FIDELIS au atras o sumă record de 16,4 miliarde de lei.

Toate aceste reușite au fost posibile datorită eforturilor realizate de către stakeholderii pieței de capital din România.

„Când privim în urmă spre anul 2024, constatăm că, printre motivele de satisfacție pentru reușitele înregistrate pe piața de capital românească, se numără creșterea numărului de investitori și a numărului de tranzacții, evoluția capitalizării companiilor listate la bursă și a numărului rundelor de finanțare. Fără implicarea tuturor stakeholderilor pieței de capital, aceste reușite nu ar fi fost posibile. Astăzi, am adus pe scena BVB Awards companiile care s-au remarcat prin performanțe deosebite în dezvoltarea pieței locale pe parcursul anului trecut. Unele dintre acestea sunt câștigători cu tradiție în domeniile lor, altele sunt nume noi care au excelat într-un an 2024 în care premisele au fost mai puțin optimiste. Felicitări tuturor Performerilor anului 2024 pe piața de capital!”, a declarat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.

Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.

„De 12 ani, BVB Awards este nu doar evenimentul care recunoaște reușitele stakeholderilor pieței de capital, ci și un bun prilej de a ne întâlni și de a ne reconfirma faptul că, doar împreună, putem dezvolta cu adevărat piața locală de capital. De la an la an, ne-am demonstrat nouă înșine în primul rând și întregii piețe că, doar printr-o colaborare strânsă, putem continua proiectele începute sau iniția unele noi. 2024 a fost, poate la fel ca și anul anterior, marcat de incertitudini, mai ales pe final de an, însă chiar și în tot acest context, consider că putem spune că stadiul actual de dezvoltare al pieței este unul avansat, și asta datorită efortului comun realizat de noi toți. Felicitări tuturor companiilor premiate astăzi!”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Dintre cele 20 de premii, trei au fost stabilite prin votul publicului în perioada 10-19 februarie 2025, pe site-ul dedicat bvbawards.ro, pentru “Excelență în jurnalism pe piața de capital în anul 2024”. Astfel, trei jurnaliști au fost desemnați de către public câștigători la această categorie. În cadrul acestei ediții a fost acordat, pentru a cincea oară, premiul pentru „Cea mai bună comunicare cu jurnaliștii a unui emitent în 2024”, premiu stabilit de un juriu format din jurnaliștii care acoperă domeniul pieței de capital, pe baza experienței și interacțiunii lor cu companiile listate. Mulțumim pe această cale publicului care a votat și jurnaliștilor care au făcut parte din Juriu!

Cele 20 de premii acordate în cadrul BVB Awards de anul acesta sunt:

Lista câștigătorilor BVB Awards 2024

Listarea anului 2024 – Premier Energy

Cea mai tranzacționată acțiune pe piața reglementată a BVB în 2024 – Banca Transilvania

Cea mai tranzacționată acțiune pe piața AeRO în 2024 – Simtel Team

Cel mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET-XT în 2024 – Antibiotice

Cel mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET AeRO în 2024 – IPROEB

Emitentul cu cea mai mare creștere a lichidității în 2024 – Banca Transilvania

Premiul pentru consecvență în derularea ofertelor de vânzare de titluri de stat FIDELIS – Ministerul Finanțelor

Brokerul anului 2024 – Swiss Capital

Brokerul anului pe piața AeRO, pe segmentul acțiuni în 2024 – TradeVille

Cel mai activ intermediar pentru creșterea lichidității în 2024 – BRK Financial Group

Cel mai activ intermediar pe segmentul de obligațiuni în 2024 – BT Capital Partners

Cel mai activ emitent pe segmentul de obligațiuni corporate în 2024 – ROMGAZ

Premiul pentru cea mai bună evaluare ESG (Management Score) în 2024 – BRD – Groupe Société Générale

Cel mai performant fond de pensii private Pilon II, performanță 2014-2024 – Fondul Aripi, Administrator Generali Pensii

Cel mai performant fond de pensii private Pilon III, performanță 2014-2024 – Fondul AZT Vivace, Administrator Allianz-Țiriac Pensii Private

Cel mai performant fond de investiții local în 2024 – BT Technology, administrat de BT Asset Management S.A.I.

Cea mai bună comunicare cu jurnaliștii a unui emitent în 2024 – Premiul presei financiare – Banca Transilvania

Votul publicului – Excelență în jurnalism pe piața de capital în 2024, Locul I – Tibi Oprea, Ziarul Financiar

Votul publicului – Excelență în jurnalism pe piața de capital în 2024, Locul II – Alexandru Negrici, DC News

Votul publicului – Excelență în jurnalism pe piața de capital în 2024, Locul III – Liviu Popescu, Ziarul Financiar

Din partea DC News, premiul a fost ridicat de Anca Murgoci, redactor-șef DC News, care a subliniat că această distincție este, deopotrivă, și pentru Elena Cristian, una dintre cele mai influente voci din domeniul economic, analist DC Business și fondatoarea platformei DC Business, parte a trustului DC Media Group.

Anca Murgoci, redactor-șef DC News

Elena Cristian nu este doar un nume de referință în presa de business, ci și un lider în organizarea evenimentelor de impact, motiv pentru care a fost supranumită „incubatorul de conferințe”. Prin profesionalismul său și prin succesul remarcabil al evenimentelor pe care le organizează la DC News, a reușit să creeze adevărate spații de dezbatere, reunind lideri din industrie, experți și factori de decizie.

Premiul acordat este o recunoaștere a contribuției esențiale pe care o aduce în dezvoltarea și consolidarea pieței de capital din România alături de echipa pe care a format-o în cadrul trustului DC Media Group.

Iată momentul:

