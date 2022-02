Dani Oțil și Mihaela Rădulescu, în același restaurant cu Andra și Măruță: Nu știau că sunt în baie, i-am auzit

Dani Oțil a fost invitat, recent, în cadrul unui podcast, unde a vorbit și despre Mihaela Rădulescu, Andra și Cătălin Măruță.

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu controversat. „Îmi aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant, la o masă, mâncam, beam. (...) Poate la un podcast la Măruță mă întreabă despre asta. Toată lumea știe restaurantul. Măruță și cu Andra, la o masă lângă, erau deja împreună de ceva timp. (...) S-a uitat așa de la distanță. Mie nu-mi plac apropierile tip găini, știi? Găinile nu se pot lua în brațe, au aripile invers. Și o parte din acest grup - îți dai seama că nu eu cu Cătălin - s-a îmbrățișat așa mai mult: hei, te pup. Dar nu se luau în brațe, mai mult așa din aripi. Mie nu-mi plac aceste apropieri, în general.

Mihaela a intrat la baie și noi toți așteptam la intrare. Am sesizat că se vorbește de noi, dar era normal. Mi s-a părut normal, nu ne-au mai văzut oamenii. Și știu că a ieșit Mihaela și a zis: Băi, ce răutăcioși, ăștia nu știau că sunt în baie și îi aud. Prima remarcă a fost: Băi, dar Mihaela e înaltă... cu piticul ăla... ce o fi văzut la el... Nu sunt pitic, sunt de dimensiuni normale. (...) Mi-a rămas asta în minte, bine, au fost mai multe răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță”, a spus Dani Oțil.

„Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și personal și profesional. Am fost în turneu împreună. Nu am de ce să o urăsc”, a mai spus Dani Oțil.

Luni, 14 februarie, Super Neatza cu Răzvan și Dani a aniversat 14 ani de emisie live la Antena 1.

„Anul acesta, am decis ca de 14 ani să aniversăm pe 14 februarie cu toată gașca și cu toată trupa de la SuperNeatza. Se întâmplă în fiecare an să fie un motiv de celebrare, de aducere aminte, un motiv în plus să dăm imagini cu noi de acum 14 ani. Sunt imaginile pe care cu greu le putem privi pentru că nu suntem schimbați, suntem modificați de-a dreptul...”, a declarat Răzvan Simion, iar Dani Oțil a completat: „Le mulţumim celor de acasă că au ales ca de 14 ani să îşi înceapă dimineţile alături de noi, la Antena 1!”.

„După 14 ani, atunci când tragi linie şi constaţi că, în mare, te afli cam în aceaşi echipă cu care ai pornit la drum şi nu mă refer aici doar la prezentatori, ci şi la maşinişti, operatori, redactori etc, nu poţi decât să te bucuri. Şi să le mulţumeşti şi pentru momentele amuzante, şi pentru cele puţin mai complicate!”, a declarat producătorul emisiunii, Elena Păun.

