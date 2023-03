Dan Podaru (PNL), la DNA, depune plângere penală împotriva lui Clotilde Armand și Vlad Voiculescu

Dan Podaru, consilier local PNL Sectorul 1, a anunțat că îi face plângere penală lui Vlad Voiculescu. De ce? Pentru presiune politică.

Totul a pornit după ce Vlad Voiculescu a spus: „Semnalez un lucru grav care se întâmplă în procesul în care Primăria Sectorului 1 condusă de Clotilde Armand a cerut rezilierea contractului cu operatorul de salubrizare Romprest. La Tribunalul București, avocații companiei Romprest au solicitat audierea ca martor a unuia dintre consilierii locali ai PNL Sector 1! Nu agreez acuzațiile aruncate paușal asupra unui întreg partid, dar cu siguranță nu este în atribuțiile unui consilier local să devină apărătorul unei firme private. Având în vedere că același domn Dan Podaru - consilier PNL Sector 1 - a avut în mod repetat în Consiliul Local S1 multiple poziții vădite în favoarea Romprest, o suspiciune rezonabilă se transformă într-un conflict de interese pe care îl semnalez public și față de care sper că partidul din care face parte va acționa, dacă nu vrea să fie de-a dreptul apărătorul intereselor Romprest (și nu ale cetățenilor) în București”.

Dan Podaru a explicat că a sa calitate de membru PNL nu are nicio legătură cu a fi martor într-o anumită speță.

„Domnule Vlad Voiculescu, prin postarea referitoare la mine pe care ati realizat-o ieri seara, pe o retea de socializare, incercati, contrar oricaror principii ale statului de drept, sa realizati o presiune politica de neacceptat din partea unui politician care se considera democrat. Acest tip de interventie, incercarea unui politician ca dumneavoastra de a cere superiorilor mei politici sa intervina asupra mea, pentru ca am fost citat ca martor, intr-un dosar de justitie, este condamnat public si legal, oriunde in lumea civilizata, in care pretindeti ca ati si lucrat si studiat.

Si dumneavoastra, la fel ca Primarul Clotilde Armand, incalcati prevederile art. 272, Cod Penal, articol care se refera la influentarea declaratiilor unui martor. Ce ar trebui sa faca superiorii mei politici si sunt convins ca nu o vor face, sa imi ceara sa incalc legea si sa nu ma prezint la un proces? Va asigur ca asta nu se va intampla.

Dar postarea dumneavoastra este o forma de presiune ce trebuie condamnata drastic de intreaga societate romaneasca, daca avem pretentia de a ne democratiza real. Prin ceea ce afirmati in postare, dumneavoastra va adresati superiorilor mei ierarhici pe linie de partid, cu scopul ca acestia sa imi blocheze declaratiile si reactiile si sa ma oblige sa incalc o lege.

Va reamintesc faptul ca articolul 311, Cod Procedura Civila, ii da instantei posibilitatea de a dispune citarea si ascultarea unor martori, iar articolul 313, Cod Procedura Civila, ii permite instantei sa emita mandate de aducere impotriva unui martor care nu se prezinta daca este citat.

Domnule Vlad Voiculescu, unde in lumea asta mare, in orice stat de drept, se intampla astfel de actiuni ca cea pe care o realizeaza Primarul Clotilde Armand impotriva mea sau dumneavoastra, prin postarea pe care ati afisat-o?

Domnule Vlad Voiculescu, necunoasterea legii nu va exonereaza de efectele ei. Revenind, va transmit faptul ca actiunea dumneavoastra se incadreaza in “politica pumnului in gura”, politica foarte asemanatoare cu practicile foarte bine cunoscute ale Partidului Comunist Roman si, in general, ale partidelor totalitare.

Pentru a informa publicul intr-o maniera corecta, va reamintesc faptul ca, in anul 2020, Consiliul Local al Sectorului 1 a realizat o HCL, cea cu numarul 293/15.12.2020, prin care au fost numiti o serie de Consilieri pentru compunerea Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si compania Romprest.

In cadrul acestei Comisii, in urma votului democratic realizat la nivelul Comisiei, am fost ales Presedinte al acesteia. In calitatea de presedinte al comisiei, am prezidat si coordonat toate intalnirile Comisiei si toate intalnirile pe care Comisia si alti reprezentanti ai aparatului de specialitate al Primarului le-au realizat in acea perioada cu reprezentantii companiei de salubritate. Trebuie sa intelegeti ca aceasta este pozitia (cea de Presedinte al Comisiei) din care eu inteleg ca am fost propus ca martor. In consecinta, este evident faptul ca acest conflict de interese la care va referiti nu exista, iar declaratia dumneavoastra calomnioasa va fi taxata in instanta. Am obligatia, ca Presedinte al Comisiei Mixte si Consilier Local, sa ma supun legilor si sa spun intotdeauna doar adevarul.

Va pun o intrebare: USR poate face plangeri penale si procese oricui, dar nimeni nu se poate atinge de politicienii USR? Prin prezenta, va anunt ca si impotriva dumneavoastra voi face o plangere penala, pentru acest tip de actiune ilegala, imorala, hartuitoare si nedemocratica pe care o realizati prin postarea de ieri. Este cazul ca USR Bucuresti sa se ocupe, intr-o maniera serioasa, de situatia de criza pe care Primarul Clotilde Armand a generat-o la nivelul Sectorului 1 si sa nu influenteze, sub nicio forma, actiunile justitiei”, a transmis Dan Podaru, consilier local PNL Sectorul 1.

