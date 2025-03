Dacian Cioloș, la Cotroceni după ce a ratat intrarea în Parlamentul European

Dacian Cioloș va avea ca responsabilitate implicarea în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României.

„Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat marți, 18 martie 2025, următoarele decrete:

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a domnului Constantin Ionescu, la cerere;

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Florin-Lazăr Vlădică, care va activa în cadrul Departamentului Securității Naționale și va îndeplini funcția de Director al Oficiului Informații Integrate.

Totodată, începând cu data de 20 martie 2025, domnul Dacian Julien Cioloș va fi numit în calitatea de Consilier onorific al Președintelui interimar al României, având ca responsabilitate implicarea în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României”, a transmis Administrația Prezidențială.

Dacian Cioloș a ratat intrarea în Parlamentul European în iunie 2024

După alegerile din iunie 2024, Dacian Cioloș spunea că și-a luat un timp de reflecție. Timpul se pare că s-a încheiat.

„În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați votat echipa REPER, la locale și europarlamentare. Fiecare vot și mesaj primit în aceste săptămâni contează mult pentru mine, pentru că a fost unul pentru seriozitate după o campanie făcută fără populism", preciza Dacian Cioloș, după eșecul alegerilor din iunie 2024.

„Mulțumesc întregii echipe REPER, membrilor din toată țara, voluntarilor care și-au luat din timp și au depus mari eforturi să ne ajute, dar și donatorilor. A fost o campanie grea. Nu am avut și nu avem banii partidelor mari, nu am avut rețelele lor și nici nu am recurs la metode ilegale, cum am văzut în multe cazuri.

Cele peste 300.000 de voturi primite la europarlamentare nu sunt puține în condiții normale, însă comasarea a crescut prezența și, fără să avem încă cifre oficiale finale, realitatea ne arată că nu am trecut pragul electoral.

Scorul național este un eșec pentru noi, dar și pentru toată mișcarea de modernizare a României și este un mesaj și un duș rece pe care îl primesc cu toată responsabilitatea.

Sunt multe decizii din trecut care ne-au adus aici, orgolii, semnale prost înțelese. De aceea, cred că după ce avem rezultatele finale, trebuie să judecăm şi să acționăm pe baza lecțiilor învățate şi a mesajului transmis de alegători, iar cei care au energia și validarea oamenilor, să încerce rapid reconstrucția opoziției centrist-liberale, fără egouri și fantomele trecutului.

Sunt optimist că o reconstrucție are o bază solidă. Nicușor Dan a câștigat Bucureștiul, Dominic Fritz a fost reconfirmat la Timișoara. În foarte multe orașe, scorul cumulat al REPER, USR și al celor doi independenți trece de 25-30%. Este o bază solidă.

De aici se poate construi o alternativă la PSD-PNL și la extremism și cred că încă este timp pentru un rezultat bun la parlamentare și prezidențiale, dacă se începe rapid această reconstrucție.

Eu îmi voi lua un timp de reflecție asumându-mi neîndeplinirea unui obiectiv ambițios. Dar îmi doresc ca toţi cei care au muncit și cei care s-au mobilizat în această campanie să nu-și piardă speranța. Au convins într-un timp foarte scurt mulți oameni și trebuie să continue să creadă în idealurile, valorile şi principiile pe care le susțin", spunea Dacian Cioloș în iunie 2024.

A fost ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (11 octombrie 2007-22 decembrie 2008).



Dacian Cioloş a fost desemnat comisar european pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală, fiind învestit în funcţie la 9 februarie 2010. În cadrul mandatului său, care s-a încheiat în 2014, a gestionat unul dintre cele mai importante portofolii, realizând, totodată, prima reformă a Politicii Agricole Comune.



La 27 noiembrie 2014, Dacian Cioloş s-a numărat printre cei care au primit distincţia "Personalitatea Anului pentru o Românie Europeană", acordată de Casa Europei Eurolink, parte integrantă a Federaţiei Internaţionale a Caselor Europei - FIME. În octombrie 2015, i-a fost acordat titlul de Profesor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca.



La 1 iulie 2015, a fost numit în funcţia de consilier special pentru securitate alimentară de către preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.



La 10 noiembrie 2015 a fost desemnat premier, de preşedintele Klaus Iohannis. La 18 noiembrie a depus jurământul de învestitură în funcţie, la Palatul Cotroceni. Mandatul său s-a încheiat la 4 ianuarie 2017.

A fost ales europarlamentar pe lista Alianţei 2020 USR-PLUS, în urma scrutinului din 26 mai 2019, potrivit rezultatelor finale anunţate de Biroul Electoral Central la 3 iunie 2019. Şi-a depus, la 17 iunie 2019, candidatura pentru conducerea noului grup centrist-liberal "Renew Europe" ("Înnoim Europa") din Parlamentul European, fostul grup liberal ALDE, în fruntea căruia a fost ales la 19 iunie 2019.

