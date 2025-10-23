€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 14:54 23 Oct 2025

Curs valutar BNR 23 octombrie. Câți lei costă azi 1 euro
Autor: Andrei Itu

fmi-adrian-negrescu_21067500 Foto: Agerpres
 

Curs valutar BNR - 23 octombrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi 23 octombrie 2025.

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0823 lei, în scădere cu 0,08 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0831 lei.

Curs valutar BNR 23 octombrie 2025

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3826 lei, mai puţin cu 0,09 bani (-0,02%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3835 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4929 lei, în scădere cu 1,25 bani (-0,22%), faţă de 5,5054 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, joi, până la valoarea de 580,0143 lei, de la 572,5594 lei, în şedinţa precedentă

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0823
1 Dolar american USD 4,3826
1 Dolar australian AUD 2,8541
1 Leva bulgărească BGN 2,5986


1 Dolar canadian CAD 3,1323
1 Franc elveţian CHF 5,4929
1 Coroană cehă CZK 0,2091
1 Coroană daneză DKK 0,6804
1 Liră egipteană EGP 0,0921


1 Liră sterlină GBP 5,8522
100 Forinţi maghiari HUF 1,3026
100 Yeni japonezi JPY 2,8719
1 Leu moldovenesc MDL 0,2570
1 Coroană norvegiană NOK 0,4386
1 Zlot polonez PLN 1,2004
1 Rublă rusească RUB 0,0539
1 Coroană suedeză SEK 0,4654
1 Liră turcească TRY 0,1045


1 Rand sud-african ZAR 0,2526
1 Real brazilian BRL 0,8111
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6153
1 Rupie indiană INR 0,0499
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3045
1 Peso mexican MXN 0,2379
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5193
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1045


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1932
1 Baht thailandez THB 0,1336
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5639
1 Shekel israelian ILS 1,3249
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
1 Peso filipinez PHP 0,0748
100 Coroane islandeze ISK 3,5741
1 Ringgi malaysian MYR 1,0363
1 Dolar singaporez SGD 3,3734
1 Gram de aur XAU 580,0143
1 DST XDR 5,9693

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs valutar BNR 23 octombrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 25 minute
Revoluționar: Roboți în miniatură din ADN. Cum pot "florile" inteligente să livreze medicamente în corp și să facă intervenții 
Publicat acum 35 minute
Cum va fi vremea în ziua de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Precizările Elenei Mateescu, ANM
Publicat acum 50 minute
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de absolvire - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 21 ore si 53 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close