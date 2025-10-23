Curs valutar BNR 23 octombrie. Câți lei costă azi 1 euro

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0823 lei, în scădere cu 0,08 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0831 lei.

Curs valutar BNR 23 octombrie 2025

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3826 lei, mai puţin cu 0,09 bani (-0,02%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3835 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4929 lei, în scădere cu 1,25 bani (-0,22%), faţă de 5,5054 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, joi, până la valoarea de 580,0143 lei, de la 572,5594 lei, în şedinţa precedentă

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0823

1 Dolar american USD 4,3826

1 Dolar australian AUD 2,8541

1 Leva bulgărească BGN 2,5986



1 Dolar canadian CAD 3,1323

1 Franc elveţian CHF 5,4929

1 Coroană cehă CZK 0,2091

1 Coroană daneză DKK 0,6804

1 Liră egipteană EGP 0,0921



1 Liră sterlină GBP 5,8522

100 Forinţi maghiari HUF 1,3026

100 Yeni japonezi JPY 2,8719

1 Leu moldovenesc MDL 0,2570

1 Coroană norvegiană NOK 0,4386

1 Zlot polonez PLN 1,2004

1 Rublă rusească RUB 0,0539

1 Coroană suedeză SEK 0,4654

1 Liră turcească TRY 0,1045



1 Rand sud-african ZAR 0,2526

1 Real brazilian BRL 0,8111

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6153

1 Rupie indiană INR 0,0499

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3045

1 Peso mexican MXN 0,2379

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5193

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1045



1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1932

1 Baht thailandez THB 0,1336

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5639

1 Shekel israelian ILS 1,3249

100 Rupii indoneziene IDR 0,0263

1 Peso filipinez PHP 0,0748

100 Coroane islandeze ISK 3,5741

1 Ringgi malaysian MYR 1,0363

1 Dolar singaporez SGD 3,3734

1 Gram de aur XAU 580,0143

1 DST XDR 5,9693

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.