Cum schimbă câinele viața unui copil. Meko: Am zis să-i aduc un "frate". Acum este prietenul lui cel mai bun

Campionul RXF Meko a fost invitatul din acest weekend al lui Tudor Tim Ionescu la emisiunea DC Anima unde a vorbit despre importanța prezenței unui câine într-o familie unde sunt și copii. Acesta spune că prietenia dintre un copil și un câine se poate compara chiar cu o relație între frați.

"Selim își dorea foarte tare să aibă un prieten. Și mereu îmi spunea - nu am cu cine să mă joc. M-am gândit și mi-am dat seama că aș putea să i-l aduc pe cel mai bun prieten al lui care poate să-i schimbe viața. El avea nevoie de un prieten permanent. Cum nu are frați, am zis - hai să-i aduc totuși un frate. Și m-am gândit la un pomeranian pe care-l iubește foarte mult, este prietenul lui cel mai bun. Eu abia aștept să ajung acasă. Mă pun jos, îmi sare în brațe, îl iau, îl pup. Nu m-am oprit la unul, acum sunt doi. Când un cățel ți se dăruiește cu iubire, atunci câinele ăla îți va da iubire la rândul lui."

De ce important să luăm câini cu pedigree, de la crescători autorizați

"Cum de n-ai dat pe internet "pomeranian" și nu l-ai luat pe primul și l-ai luat de la un crescător autorizat?" - a întrebat Tudor Ionescu.

"Băiatul acesta, Laur, e cunoscut, vinde cam la toate vedetele din România. A fost prezent la una din galele mele RXF, el deja voia să mă caute pentru o colaborare. Tot apăreau cățelușii ăștia pe internet la x, y, z. Și atunci e normal când apar la persoane cunoscute să întrebi, să fii curios. Practic noi ne căutam amândoi. Cred că e cel mai bun din țară, vorbim strict de pomeranieni, știam cum îi crește, de unde provin... Și i-a făcut cadou un pomeranian lui Selim.

Fiul meu s-a bucurat, a fost cel mai fericit. L-am filmat încă de când avea emoțiile. I-am făcut surpriză. E cel mai fericit acum. Îi iubește pe amândoi. Pupi am văzut că a luat locul 1 la un concurs, am impresia că este unul dintre cei mai reușiți pomeranieni.

S-a bucurat foarte tare. I-a schimbat viața. Stă zi de zi cu el, doarme cu el. L-a făcut pe băiatul meu mai responsabil. Să înțeleagă toată lumea că un cățel, un animal de companie te face mai responsabili. Mai ales pe copii. Le dezvoltă iubirea față de animale, le dezvoltă responsabilitatea... trebuie să-i scoți afară etc." - a povestit Tudor Ionescu.

Interviul complet, aici:

