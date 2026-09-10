Cum conduci un talk-show? Studenții SNSPA au trecut de la documentare direct în studioul DCNews

Studenții SNSPA au avut astăzi parte de un nou exercițiu practic, alături de Adrian Ioniță și Anca Murgoci-Scutaru, experți stagii de practică.

Invitatul cursului a fost jurnalistul și analistul de politică externă Bogdan Chirieac.

Studenții s-au pus în rolul unor jurnaliști aflați în redacție: au primit o documentare despre invitat și au avut misiunea de a construi întrebări pornind de la momente importante din cariera sa.

De la experiența de reporter de front în timpul războiului din Transnistria și interviurile cu lideri precum Jacques Chirac, Tony Blair și George W. Bush, până la relatările de la Washington și activitatea sa din prezent, fiecare informație a devenit un punct de plecare pentru a descoperi poveștile din spatele unei cariere de peste trei decenii în presă.

Exercițiul a continuat în studioul DCNews, unde studenții au trecut de la întrebările pregătite pe hârtie la un exercițiu de talk-show, având ocazia să experimenteze direct dinamica unei discuții în platou.

Documentare, întrebări, spontaneitate și dialog în fața camerelor, o experiență cât mai apropiată de ceea ce înseamnă, în realitate, munca într-o redacție și într-un studio de televiziune.

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